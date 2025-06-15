Израиль атаковал штаб-квартиру министерства обороны Ирана
Tasnim: Штаб министерства обороны Ирана в Тегеране был целью ударов Израиля
Израиль нанес авиаудар по штабу Министерства обороны Ирана в Тегеране, повреждено одно из административных зданий штаба. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim, передает ТАСС.
По данным агентства, целью атаки являлась штаб-квартира иранского оборонного ведомства.
«В результате нападения израильских летательных средств этой ночью на Тегеран штаб командования министерства обороны и поддержки вооруженных сил подвергся атаке», — говорится в сообщении.В результате удара одно из административных зданий командного комплекса МО Ирана в Тегеране получило частичные повреждения. Tasnim уточнило, что разрушения носят незначительный характер.
Ранее сообщалось, что Иран осуществил ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в израильском городе Хайфа. На территории возник пожар.
Из-за атак уже погибло не менее трех человек, около 20 людей пострадало.