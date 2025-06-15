Израиль атаковал штаб-квартиру министерства обороны Ирана

Tasnim: Штаб министерства обороны Ирана в Тегеране был целью ударов Израиля
Фото: iStock/dzika_mrowka

Израиль нанес авиаудар по штабу Министерства обороны Ирана в Тегеране, повреждено одно из административных зданий штаба. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim, передает ТАСС.



По данным агентства, целью атаки являлась штаб-квартира иранского оборонного ведомства.

«В результате нападения израильских летательных средств этой ночью на Тегеран штаб командования министерства обороны и поддержки вооруженных сил подвергся атаке», — говорится в сообщении.
В результате удара одно из административных зданий командного комплекса МО Ирана в Тегеране получило частичные повреждения. Tasnim уточнило, что разрушения носят незначительный характер.

Ранее сообщалось, что Иран осуществил ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в израильском городе Хайфа. На территории возник пожар.

Из-за атак уже погибло не менее трех человек, около 20 людей пострадало.

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Мария Моисеева

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