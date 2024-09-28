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Хуситы ударили по аэропорту Израиля, куда прибыл из США Нетаньяху

Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту в Тель-Авиве, где был Нетаньяху
28 сентября 2024, 22:51
Фото: istockphoto/Felix Tchvertkin

Фото: istockphoto/Felix Tchvertkin

Йеменские хуситы движения «Ансар Алла» нанесли ракетный удар по аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве, куда вернулся из США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщил вечером 28 сентября телеканал «Аль-Масира».
«Военно-воздушные силы Йемена атаковали с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" аэропорт Бен Гурион во время прибытия туда премьер-министра вражеского образования Биньямина Нетаньяху», — транслирует канал заявление военный представителя Яхья Сариа.

Одновременно израильское телевидение транслировало заявление Нетаньяху касательно ликвидации лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насруллы.


«Нет такого места в Иране или на Ближнем Востоке, куда бы не дотянулась длинная рука Израиля», — заявил премьер-министр.

Нетаньяху также заявил, что именно он отдал приказ уничтожить Насруллу. Российский МИД призывает Израиль прекратить огонь.

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#йемен
#биньямин нетаньяху
Лавров назвал хамством слова Зеленского о мирном плане Китая и Бразилии
Лавров: слова Зеленского о мирной инициативе Китая и Бразилии – хамство
28 сентября 2024, 23:19

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на мирную инициативу Бразилии и Китая «по-хамски». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Он процитировал высказывания Зеленского о мирных планах стран по урегулированию конфликта на Украине.

«Сказал, что непонятно, зачем они ее выдвинули, может, они хотят получить Нобелевскую премию мира. Сказал, что не существует разных версий Устава ООН для разных частей света», – напомнил Лавров.

По словам министра, подобные заявления неуместны.

Ранее, мирное предложение Китая и Бразилии по украинскому конфликту было одобрено более чем 110 странами.

Зеленский раскритиковал предложение, назвав его деструктивным.

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#бразилия
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Лавров назвал ударом по репутации злоупотребление правом вето в ООН
Лавров: страны, которые применяют право вето в СБ ООН, бьют по своей репутации
28 сентября 2024, 23:12

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Страны, злоупотребляющие правом вето в Совете Безопасности ООН (СБ ООН), часто бьют по своей репутации. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
По его словам, в некоторых случаях можно предложить ввести санкции против тех, кто игнорирует требования Совета Безопасности, «но и это тоже будет заветировано». Министр подчеркнул, что «если зайти слишком далеко», то Соединенные Штаты наложат вето на все, что связано с приостановкой поставок оружия.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Финляндии Александра Стубба лишить Россию места в Совете Безопасности ООН.

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#сергей лавров
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#поставки
#оружие
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Лавров заявил о готовности России помогать Грузии
Лавров: Россия готова помочь Грузии нормализировать отношения с соседями
28 сентября 2024, 23:06

Фото: сайт Кремля

Россия готова поддержать Грузию, если та проявит интерес к нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.
По его словам, нынешние грузинские власти честно оценивают прошлое, открыто заявляют об этом и хотят «исторического примирения». Какую форму примет это примирение – решать Грузии, Абхазии и Южной Осетии, сказал министр.

«Если будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении, мы в случае заинтересованности сторон будем готовы помогать», – заявил Лавров.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал жителей Абхазии и Южной Осетии жить в едином грузинском государстве. По его словам, Грузии необходимо восстановить все разрушенные мосты в стране, а жители Абхазии и Южной Осетии «будут приняты с открытым сердцем».

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#абхазия
#южная осетия
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«Я отдал приказ»: Нетаньяху рассказал, почему распорядился убить Насруллу
Нетаньяху: Я распорядился ликвидировать Насурулу, чтобы вернуть домой израильтян
28 сентября 2024, 22:25

Фото: istockphoto/Stadtratte

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился ликвидировать генсекретаря ливанского движения «Хезболлах», чтобы вернуть домой пленных жителей еврейского государства. Об этом политик заявил 28 сентября во время телеобращения к народу.
«Я отдал приказ, и его (Насруллы – ред.) больше нет с нами. Его ликвидация приближает возвращение наших жителей в свои дома на севере, а также приближает возвращение наших пленных на юге», — заявил Нетаньяху.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что это США отдали команду убить Хасана Насруллу. По Пезешкиана, американцы никогда не смогут снять с себя ответственность за этот поступок.

В свою очередь МИД РФ МИД России официально осудил убийство генсека Насруллы и призвал израильтян прекратить огонь.

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#убийство
#ливан
#израиль
#биньямин нетаньяху
#иран
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В США обвинили Байдена в отказе от обещаний по Украине
WSJ: Байден отказывается от обещаний по Украине и скрывает стратегию
28 сентября 2024, 21:54

kremlin

Президент США Джо Байден отказывается от обещаний, которые давал по Украине. Об этом заявило 28 сентября американское издание The Wall Street Journal.
Байден заявил, что является сторонником свободы Украины, но при этом администрация президента не осуждает с конгрессом стратегию победы Украины в конфликте, пишут журналисты.

«Байден отказывается от своих обещаний по Украине», — говорится в статье.
Также сообщает, что Белый дом нарушил сроки, в которые должен был представить план помощи Украине. Стратегию должны были подготовить в течение 45 дней, но сделали это спустя месяцы. При этом документ оказался полностью засекречен. Власти США обещали поддерживать Киев, сколько потребуется, но теперь это только риторика, заявляет издание.

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#сша
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Очередь выстроилась пожать руку Лаврову после речи в ООН, сообщил МИД
МИД: Лаврова после речи на ГА ООН встретила очередь из желающих пожать руку
28 сентября 2024, 21:32

Фото: МИД РФ

После выступления на ГА ООН к министру иностранных дел России Сергею Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку. Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова в личном Telegram-канале.
Захарова прикрепила к сообщению фотографию, где видно, как тепло Лаврова встречают иностранные представители после речи.

Лавров на ассамблее ООН заявил, что Североатлантический альянс хочет закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Закавказье и Центральной Азии. Также Лавров отметил, что НАТО уже 30 лет ведет геополитическую и военную экспансию в Европе. Кроме этого министр обвинил альянс в создании военно-политических блоков для сдерживания Москвы и Пекина.

В ходе выступления Сергей Лавров затронул и тему Ближнего Востока, который находится «на грани большой войны».

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#сергей лавров
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#заявление
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#захарова
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Байден высказался об убийстве генсека «Хезболлах» Насруллы
Байден посчитал справедливым убийство генсека «Хезболлах» Насруллы
28 сентября 2024, 21:11

Фото: istockphoto/shmooj

Смерть генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы в Ливане — это «мера справедливости за многочисленные жертвы, включая тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана», заявил президент США Джо Байден.
Заокеанский лидер назвал движение террористами, ответственными за 40 лет террора. При этом Байден отметил, что американская сторона стремится к снижению напряженности в Ливане и секторе Газа при помощи дипломатии. Однако Израиль, по словам Байдена, может защищаться от шиитской группировки и других подобных формирований, которые поддерживаются Ираном.

«Время заключить сделки, устранить угрозы Израилю и привнести большую стабильность на Ближний Восток», — резюмировал действующий глава Белого дома.
Ранее сообщалось, что МИД РФ призвал Израиль прекратить огонь и высказался об убийстве Насруллы.

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#мир
#сша
#джозеф байден
#израиль
#ливан
#убийство
#новости
#война
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Журналистку выгнали за русскую речь в Италии на встрече с президентом Молдовы
Охрана президента Молдовы выгнала журналистку за русскую речь в Италии
28 сентября 2024, 20:33

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

Русскоязычную журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи президента Молдовы Майи Санду с диаспорой в Италии. Об инциденте сообщил 28 сентября Telegram-канал Sputnik Молдова.
«Свое решение никто никак не обосновал, но, по всей видимости, госпожа Санду решила, что русскоговорящая команда не достойна присутствовать на приеме с соотечественниками», — прокомментировала произошедшее Дроздецкая.

По мнению репортера, президент Молдовы настолько испугалась «опасных журналистов», что передала их итальянской полиции. Официальные представители молдавской и итальянской стороны о произошедшем ничего не сообщили.

В августе власти Молдовы объявили персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Кишиневе. А в сентябре президент РФ Владимир Путин назначил новым чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Молдова Олега Озерова.

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#молдова
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Лавров сделал громкое заявление о НАТО на ГА ООН
Лавров: НАТО хочет закрепиться в АТР и Закавказье
28 сентября 2024, 20:12

Фото: сайт Кремля

Североатлантический альянс хочет закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Закавказье и Центральной Азии. Об этом на Генассамблее ООН заявил главный дипломат России Сергей Лавров.
«На деле Североатлантический альянс уже три десятилетия осуществляет геополитическую и военную экспансию в Европе, пытается закрепиться и в Закавказье, и в Центральной Азии, создавая прямые угрозы безопасности нашей страны. Сейчас то же самое происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал глава российского МИДа.
Он добавил, что альянсом создаются военно-политические блоки, чтобы сдерживать Москву и Пекин в АТР. Кроме того, по словам Лаврова, НАТО кидается обвинениями в РФ, КНР, РБ, Иран и Северную Корею «в создании угроз своему доминированию».

Российская сторона не раз заявляла, что стремится к многополярному миру, в то время как Запад хочет сохранить свою гегемонию.

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#нато
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#сергей лавров
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