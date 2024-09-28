Хуситы ударили по аэропорту Израиля, куда прибыл из США Нетаньяху

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Йеменские хуситы движения «Ансар Алла» нанесли ракетный удар по аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве, куда вернулся из США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщил вечером 28 сентября телеканал «Аль-Масира».
«Военно-воздушные силы Йемена атаковали с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" аэропорт Бен Гурион во время прибытия туда премьер-министра вражеского образования Биньямина Нетаньяху», — транслирует канал заявление военный представителя Яхья Сариа.
Одновременно израильское телевидение транслировало заявление Нетаньяху касательно ликвидации лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насруллы.
«Нет такого места в Иране или на Ближнем Востоке, куда бы не дотянулась длинная рука Израиля», — заявил премьер-министр.
Нетаньяху также заявил, что именно он отдал приказ уничтожить Насруллу. Российский МИД призывает Израиль прекратить огонь.
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Лия Мурадьян