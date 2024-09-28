Байден высказался об убийстве генсека «Хезболлах» Насруллы

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Смерть генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы в Ливане — это «мера справедливости за многочисленные жертвы, включая тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана», заявил президент США Джо Байден.
Заокеанский лидер назвал движение террористами, ответственными за 40 лет террора. При этом Байден отметил, что американская сторона стремится к снижению напряженности в Ливане и секторе Газа при помощи дипломатии. Однако Израиль, по словам Байдена, может защищаться от шиитской группировки и других подобных формирований, которые поддерживаются Ираном.
Ранее сообщалось, что МИД РФ призвал Израиль прекратить огонь и высказался об убийстве Насруллы.
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«Время заключить сделки, устранить угрозы Израилю и привнести большую стабильность на Ближний Восток», — резюмировал действующий глава Белого дома.
Ранее сообщалось, что МИД РФ призвал Израиль прекратить огонь и высказался об убийстве Насруллы.
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Никита Кротов