МИД РФ осудил убийство генсека Насруллы и призвал Израиль к прекращению огня

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Убийство генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы решительно осудили в российском МИДе, призвав Израиль к прекращению огня. Об этом гласит заявление внешнеполитического ведомства РФ.
«Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство… Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг — на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия. Таким образом, на нее ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию», — сказано в документе.Дипломаты резюмировали, что Ливан и Израиль ждут еще более драматические последствия из-за подобной силовой акции.
Перед этим первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф пригрозил Израилю «уничтожением» за убийство Насруллы.
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Никита Кротов