Хуситы ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой баллистической ракетой
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) произвело ракетный удар по нескольким целям в израильском Тель-Авиве, применив гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2». Об этом сообщил представитель сформированных повстанцами вооружённых сил Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
По его словам, ракета с разделяющейся головной частью поразила несколько уязвимых целей в оккупированном районе Яффо, расположенном в Тель-Авиве.
Кроме того, сообщается, что в результате авиаударов пострадали различные районы города.
Этот инцидент обостряет напряжённость в регионе и вызывает серьёзную обеспокоенность международного сообщества.
