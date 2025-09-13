Достижения.рф

Хуситы ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой баллистической ракетой

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) произвело ракетный удар по нескольким целям в израильском Тель-Авиве, применив гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2». Об этом сообщил представитель сформированных повстанцами вооружённых сил Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.



По его словам, ракета с разделяющейся головной частью поразила несколько уязвимых целей в оккупированном районе Яффо, расположенном в Тель-Авиве.

Кроме того, сообщается, что в результате авиаударов пострадали различные районы города.

Этот инцидент обостряет напряжённость в регионе и вызывает серьёзную обеспокоенность международного сообщества.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0