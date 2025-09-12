На Западе раскрыли, на какой шаг никогда не пойдет Израиль

12 сентября 2025, 11:52

MWM: Израиль никогда не решится атаковать Алжир из-за российского оружия

Фото: iStock/alexis84

Алжир хорошо защищен от возможных ударов со стороны Израиля благодаря оружию из РФ и КНР. Об этом пишет военно-аналитический журнал Military Watch Magazine.