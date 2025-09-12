На Западе раскрыли, на какой шаг никогда не пойдет Израиль
MWM: Израиль никогда не решится атаковать Алжир из-за российского оружия
Алжир хорошо защищен от возможных ударов со стороны Израиля благодаря оружию из РФ и КНР. Об этом пишет военно-аналитический журнал Military Watch Magazine.
По данным издания, Запад поставляет системы ПВО в некоторые арабские государства с определенными ограничениями. Это позволяет западным, израильским и турецким военным наносить авиаудары по странам Ближнего Востока и Северной Африки, как отмечается в материале.
