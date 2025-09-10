ЦАХАЛ вновь ударила по военным объектам хуситов в Йемене

10 сентября 2025, 19:06

ЦАХАЛ: Израиль атаковал военные объекты хуситов в Йемене

Фото: istockphoto/Sckrepka

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по военным объектам движения «Ансар Аллах» в районах Саны и Эль‑Джауф в Йемене. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.