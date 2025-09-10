ЦАХАЛ вновь ударила по военным объектам хуситов в Йемене
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по военным объектам движения «Ансар Аллах» в районах Саны и Эль‑Джауф в Йемене. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.
В ведомстве уточнили, что целью атак стали военные лагеря, штаб отдела военной информации и склад с топливом. По их словам, удары были ответом на действия хуситов, в том числе запуски дронов и ракет в направлении Израиля.
Ранее, 29 августа, израильские истребители разбомбили дом в районе Хадда к югу от Саны, где, как сообщалось, проходило заседание хуситского кабинета министров. Хуситы подтвердили гибель главы их правительства Ахмеда Галеба ар‑Рахави и нескольких его коллег‑министров.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уничтожила большую часть руководства «Ансар Аллах» и намерена «добраться до всех» лидеров движения.
Читайте также: