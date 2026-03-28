Хуситы ударили ракетами по Израилю
В субботу шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, объявило о ракетном ударе по объектам в Израиле.
В заявлении вооруженных сил движения уточняется, что удары наносились по важным военным целям на юге «оккупированной Палестины». Акцию предприняли в поддержку Ирана, который в последнее время подвергается атакам со стороны США и Израиля. Этот инцидент стал первым подобным ударом йеменских хуситов с момента начала нынешнего обострения ситуации в Персидском заливе.
Конфликт между Ираном и США перерос в полномасштабное вооруженное противостояние, получившее название операция «Эпическая ярость» (Epic Fury). Боевые действия начались 28 февраля 2026 года с массированных ударов США и Израиля по иранской территории. Целями стали ядерные объекты, системы противовоздушной обороны и правительственные здания. Иран, в свою очередь, наносит ответные удары, атакуя американские базы в регионе и территорию Израиля.
Президент Дональд Трамп выступил с мирной инициативой, предложив Тегерану план урегулирования, однако иранская сторона официально отвергла этот план. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему ожидают конструктивного ответа, который позволил бы завершить конфликт. По оценкам Вашингтона, нынешняя фаза противостояния может продлиться как минимум еще месяц.
