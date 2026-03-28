Иранская ракета попала в представительство российского СМИ в Тель-Авиве
Суббоеприпас иранской ракеты упал на здание в Тель-Авиве, где расположено представительство ТАСС в Израиле, передает корреспондент российского агентства.
Инцидент произошёл около полуночи по местному времени (совпадает с московским) во время обстрела центральной части Израиля. Отмечается, что Иран запустил ракету с кассетной боевой частью. Ее суббоеприпас задел здание комплекса, в котором проживают журналисты ТАСС.
Произошёл громкий взрыв. У дома зафиксировали повреждения облицовки, также оказались выбиты стёкла. Место обследовали полиция и спасатели. Пострадавших нет — хозяев квартиры в момент атаки в помещении не было.
Ранее «Радио 1» передавало, что полиция задержала российского туриста за неадекватное поведение на борту самолёта, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Москву. Из-за инцидента вылет рейса в Шереметьево задержали почти на два часа
