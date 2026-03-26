Стало известно, как Иран готовится к наземной операции США
Иран усиливает оборону вокруг острова Харк. Власти страны принимают меры на случай потенциальной наземной операции со стороны США, передает CNN.
По данным телеканала, в последние недели Тегеран перебрасывает на остров дополнительный военный персонал и средства ПВО, в том числе переносные зенитно‑ракетные комплексы. Кроме того, военные оборудуют скрытые позиции и устанавливают ловушки — в частности, размещают мины.
Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис призвал американское командование отнестись к действиям Ирана со всей серьезностью и проявить обеспокоенность сложившейся ситуацией. Источник телеканал утверждает, что администрация Трампа рассматривает возможность захвата острова Харк, чтобы заставить иранцев разблокировать судоходство в Ормузском проливе.
