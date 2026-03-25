«Поделят беззащитный Иран»: военэксперт озвучил скрытые планы США
Военэксперт Кнутов: мощный удар по США позволит Ирану диктовать условия мира
Нанесение мощного удара по США даст Ирану возможность самому диктовать условия урегулирования конфликта. Такое мнение высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, пятидневная пауза в боевых действиях, объявленная американцами, — это не попытка договориться, а время для подвоза подкреплений и боеприпасов. Кнутов считает, что Вашингтон и Иерусалим готовятся к массированному удару.
«Где гарантия, что через полгода американцы с Израилем не нанесут новый удар, не уничтожат руководство и не поделят уже беззащитный Иран? Такая вероятность очень велика, и в Тегеране должны это понимать», — сказал собеседник издания.Чтобы этого не допустить, Тегерану, по его мнению, стоит нанести американцам «неприемлемый ущерб», который ударит по их репутации, и только после этого идти на переговоры, чтобы защитить свои интересы.
Вэенэксперт подчеркнул, что у Израиля есть планы по восстановлению Третьего храма, и США в этом поддерживают союзника. Поэтому соглашение на условиях Ирана, уверен эксперт, сможет частично оградить страну от будущих атак.