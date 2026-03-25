«Поделят беззащитный Иран»: военэксперт озвучил скрытые планы США

25 марта 2026, 16:22

Военэксперт Кнутов: мощный удар по США позволит Ирану диктовать условия мира

Нанесение мощного удара по США даст Ирану возможность самому диктовать условия урегулирования конфликта. Такое мнение высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.





По его словам, пятидневная пауза в боевых действиях, объявленная американцами, — это не попытка договориться, а время для подвоза подкреплений и боеприпасов. Кнутов считает, что Вашингтон и Иерусалим готовятся к массированному удару.

«Где гарантия, что через полгода американцы с Израилем не нанесут новый удар, не уничтожат руководство и не поделят уже беззащитный Иран? Такая вероятность очень велика, и в Тегеране должны это понимать», — сказал собеседник издания.