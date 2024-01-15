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Хуситы взяли ответственность за удар по кораблю США в Красном море

Аль-Масира: хуситы подтвердили удар по кораблю США в Аденском заливе
15 января 2024, 22:41
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Военный представитель хуситов Яхья Сариа подтвердил проведение ракетной атаки на американский корабль в Аденском заливе. Его слова передает подконтрольный движению телеканал «Аль-Масира».
«Военно-морские силы Йемена провели операцию против корабля США в Аденском заливе. При осуществлении операции использовались несколько противокорабельных ракет, которые попали точно в цель», - заявил Сариа.

Он уточнил, что все американские и британские корабли и подразделения, которые совершают военную агрессию против страны являются целью для ВС.


Сариа также подчеркнул, что подобные атаки продолжатся для исполнения решения о запрете на пересечение израильскими судами Красного и Аравийского морей.

Напомним, ранее издание Reuters проинформировало о том, что судно, принадлежащее Соединенным Штатам, было поражено ракетой около берегов Йемена. Дополнительно отмечается, что возле йеменского аэропорта Ходейда были слышны взрывы.

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Зеленский хочет привлечь Китай к своей «формуле мира»
Зеленский: Украина заинтересована в участии Китая в «саммите мира»
15 января 2024, 22:23

Фото: iStock/designer491

Президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь Китай к своей «формуле мира», призывая его принять участие в саммите в Давосе.
«Касательно списка стран (участниц саммита мира - ред.) - мы открыты для всех стан мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Мы бы хотели, чтобы страны "глобального Юга" обязательно присутствовали», - заявил Зеленский в рамках совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд.

Он подчеркнул важность присутствия лидеров всех стран глобального Юга на саммите. По словам Зеленского, Китай имеет важную роль в мире, и украинская сторона желает, чтобы он принял участие в «формуле мира» и в саммите.

Напомним, ранее швейцарский лидер Виола Амхерд заявила о том, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит по конфликту.

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На Украине заявили, что невозможно вести переговоры о мире без представителей из РФ
Соскин: визит Зеленского в Швейцарию породит большой политический конфликт
15 января 2024, 22:10

Фото: iStock/alzay

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Швейцарию приведет к политическому конфликту, так как невозможно вести переговоры о мире без участия российских представителей. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский едет в Швейцарию. Ясно, что он там породит страшный конфликт в политическом сообществе, потому что Швейцария — еще более нейтральная страна, чем Австрия», — отметил Соскин в своем блоге на YouTube.

Он считает, что в отсутствие высокопоставленных российских дипломатические контакты в Давосе бесполезны. По словам Соскина, никто не хочет принимать участие в «формуле мира Зеленского», ввиду ее бессмысленности.

Напомним, ранее швейцарский лидер Виола Амхерд заявила о том, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит по конфликту.

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Зеленский попросил президента Швейцарии организовать мирный саммит по Украине
Лидер Швейцарии Амхерд: Зеленский попросил провести мирный саммит по Украине
15 января 2024, 21:23

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит по конфликту. Об этом заявила швейцарский лидер Виола Амхерд.
«Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария также организовать мирный саммит высокого уровня, и я подтвердила, что мы готовы организовать конференцию», - заявила Амхерд в рамках пресс-конференции в Берне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что для России было бы предпочтительнее решать проблемы безопасности страны дипломатическими средствами. Однако в условиях, когда Запад и Украина не желают учитывать интересы России, мы вынуждены продолжать специальную военную операцию. При этом он напомнил, что Зеленский законодательно запретил какие-либо мирные переговоры с Москвой.

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Протестующие немецкие фермеры освистали министра финансов ФРГ на акции в Берлине
15 января 2024, 19:39

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Министр финансов Германии Кристиан Линднер вышел к протестующим фермерам, чтобы выступить перед ними. Но аграрии освистали и зашикали его, так что он смог начать говорить только после вмешательства президента фермерского профсоюза Йоахима Руквида.
Тот обратился к протестующим с успокаивающими словами и попросил выслушать главу Минфина, передаёт N-TV. Только после этого Линднер смог начать говорить. Он заявил, что партия, которую он возглавляет (Свободная демократическая партия - прим. ред.), на протяжении десятилетий всегда выступала за средний класс. По словам министра, проблемы в аграрном секторе возникли не сразу, а накапливались в течение долгого времени. Несмотря на то, что Линднер говорил через громкоговоритель, его всё равно было едва слышно из-за криков «Вон!», «Проваливай!» и тому подобных.

В этот день в Берлине проходила крупная акция протеста против планов правительства сократить субсидии и отменить некоторые налоговые льготы для работников аграрного сектора. В город прибыло около пяти тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Некоторые фермеры держали плакаты с требованиями отставки правительства и федерального канцлера Шольца.

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Политолог Маркелов: Сообщения о скором начале войны РФ и НАТО — политический ход
15 января 2024, 19:01

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Политолог Сергей Маркелов выразил сомнения в правдоподобности информации о скором начале войны между Россией и НАТО.
«На деле военный истеблишмент Евросоюза не способен даже два дня продержаться против умеренной атаки Вооруженных сил РФ. Они не располагают ни оружием, ни обороной. Всё, что у них есть, — это четыре несчастных батальона», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

В то же время политический обозреватель Андрей Перла заявил, что США также не могут превзойти Россию ни по каким фронтам, проигрывая ей во всём.

«Они проигрывают в экономике, они проигрывают войну. При том что они сами провозгласили, что ведут против России войну и у них не получается», — приводит «Царьград» слова Перлы.

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#политика
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Песков: ФРГ следует волноваться из-за её вовлечённости в украинский конфликт
15 января 2024, 18:07

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что немецким властям следует больше обращать внимание и испытывать беспокойство по поводу вовлечённости страны в украинский конфликт, а не на публикации таблоидов о «тайном плане» бундесвера войны с Россией.
Такой комментарий представитель Кремля дал для телеграм-канала SHOT после публикации в издании Bild информации о якобы имеющемся в министерстве обороны ФРГ «секретном плане» действий в ходе вооружённого конфликта НАТО и России, который неизбежно начнётся после победы РФ над Украиной.

Песков указал, что предметом обеспокоенности Германии должно быть то, насколько сильно страна вовлечена в украинский конфликт. Пресс-секретарь президента также отметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией различных уток и дутых сенсаций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, например, назвала материал немецкого издания «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке».

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#украина
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В Подмосковье началось обучение информированию о выборах президента
15 января 2024, 17:49

Фото: Фотобанк МО

В Московской области стартовало обучение информаторов – членов участковых избирательных комиссий региона. Оно проходит в рамках проекта «ИнформУИК», сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«Обучение будет проводиться как в дистанционном, так и в очном формате. 15-18 января для информаторов из Подмосковья на федеральной образовательной платформе TeachBase проходит дистанционное обучение, разработанное ЦИК России. На занятиях научат эффективной коммуникации с избирателями во время поквартирного обхода, работе в мобильном приложении «ИнформУИК» и многому другому», – говорится в сообщении.
По завершении обучения все информаторы пройдут обязательное тестирование.

А с 15 января по 16 февраля во всех городских округах Подмосковья будут проводить обучение информаторов члены территориальных избирательных комиссий области и региональные координаторы проекта «ИнформУИК».
«Почему такое внимание уделяется обучению? Легитимность избирательного процесса заключается в том числе в качестве работы членов участковых избирательных комиссий, неукоснительном следовании закону. Только обучением, разъяснением норм избирательного законодательства мы можем добиться прозрачности избирательного процесса. Тогда наши избиратели будут доверять избирательной системе», – сказал член Мособлизбиркома с правом решающего голоса Александр Новосельцев.
Ранее сообщалось, что с 17 февраля по 7 марта на территории Подмосковья будет проходить адресное информирование граждан о выборах президента России. Предполагается, что в поквартирных обходах задействуют более 15 тыс специально подготовленных членов УИК.

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Финские власти намерены полностью запретить россиянам сделки с недвижимостью
15 января 2024, 16:54

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен выступил с предложением полностью запретить гражданам России любые сделки с недвижимостью. В настоящее время глава военного ведомства ищет для этого юридические основания.
Как сообщает издание Uutisuomalainen, финские власти могут принять такое решение уже весной нынешнего года. По словам главы Минобороны, Страна Суоми намерена в целом ужесточить правила и условия лицензирования сделок по покупке и продаже, а также аренде недвижимого имущества для физических лиц и фирм, которые зарегистрированы в странах, не входящих в Евросоюз либо в Европейскую экономическую зону.

Известно, что на прошлой неделе Хяккянен запретил три сделки с недвижимостью, которые пытались осуществить покупатели из государств, не входящих в ЕС. Одна из этих сделок была связана с компанией с российским участием. Как сообщили в оборонном ведомстве, заключение этих сделок могло нанести ущерб защите территориальной целостности и национальной безопасности.

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#недвижимость
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Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Моди
15 января 2024, 16:35

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонные переговоры. В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений в рамках особо привилегированного стратегического партнёрства.
Как отмечается на сайте Кремля, стороны с удовлетворением отметили достигнутые успешные результаты в таких сферах сотрудничества, как торгово-экономическая и научно-техническая кооперация, энергетика, транспорт и логистика, крепнущее сотрудничество в дальневосточных регионах России.

Моди сообщил президенту России, что Индия будет прилагать все усилия для того, чтобы реализовывать цели и задачи российского председательства в БРИКС. В ходе разговора были затронуты и другие важные вопросы международной повестки, в том числе ситуация на Украине. Руководители стран договорились о продолжении личных контактов. В заключение разговора Путин и Моди пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах.

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