Хуситы взяли ответственность за удар по кораблю США в Красном море

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Военный представитель хуситов Яхья Сариа подтвердил проведение ракетной атаки на американский корабль в Аденском заливе. Его слова передает подконтрольный движению телеканал «Аль-Масира».
«Военно-морские силы Йемена провели операцию против корабля США в Аденском заливе. При осуществлении операции использовались несколько противокорабельных ракет, которые попали точно в цель», - заявил Сариа.
Он уточнил, что все американские и британские корабли и подразделения, которые совершают военную агрессию против страны являются целью для ВС.
Напомним, ранее издание Reuters проинформировало о том, что судно, принадлежащее Соединенным Штатам, было поражено ракетой около берегов Йемена. Дополнительно отмечается, что возле йеменского аэропорта Ходейда были слышны взрывы.
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Элина Позднякова