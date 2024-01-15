Пентагон подтвердил удар ракеты хуситов по контейнеровозу США в Красном море

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В Центральном командовании США подтвердили информацию о нанесенном хуситами ударе по американскому контейнеровозу в Красном море. Об этом говорится в распространенном заявлении.
«Пятнадцатого января поддерживаемые Ираном хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету с подконтрольной территории Йемена и нанесли удар по шедшему под флагом Маршалловых островов, принадлежащему и управляемому США контейнеровозу "Гибралтар Игл"»- говорится в сообщении Пентагона.
При этом уточняется, что команда судна не предоставила данных о пострадавших или о повреждении судна. Таким образом, контейнеровоз продолжил следовать по своему маршруту.
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