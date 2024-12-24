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Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой «Палестина-2», сообщалось в Teлеграм-канале движения.
В заявлении сказано, что хуситы провели военную операцию.
Представители йеменского движения «Ансар Аллах» обратили внимание, что ракета успешно достигла своей цели.
В середине декабря правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» предприняло атаку на военный объект в столице Израиля Тель-Авиве. Удар был нанесён с использованием гиперзвуковой ракеты. Для атаки использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2». Бригадный генерал также добавил, что намеченная цель была поражена.
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«В ходе [операции] по военному объекту израильского противника в оккупированном районе Яффо была выпущена гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2»», — отмечалось в сообщении.
Представители йеменского движения «Ансар Аллах» обратили внимание, что ракета успешно достигла своей цели.
В середине декабря правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» предприняло атаку на военный объект в столице Израиля Тель-Авиве. Удар был нанесён с использованием гиперзвуковой ракеты. Для атаки использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2». Бригадный генерал также добавил, что намеченная цель была поражена.
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Ольга Енгалычева