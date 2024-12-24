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Хуситы ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой «Палестина-2»

Фото: iStock/ bpawesome

Фото: iStock/ bpawesome

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой «Палестина-2», сообщалось в Teлеграм-канале движения.
В заявлении сказано, что хуситы провели военную операцию.

«В ходе [операции] по военному объекту израильского противника в оккупированном районе Яффо была выпущена гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2»», — отмечалось в сообщении.



Представители йеменского движения «Ансар Аллах» обратили внимание, что ракета успешно достигла своей цели.

В середине декабря правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» предприняло атаку на военный объект в столице Израиля Тель-Авиве. Удар был нанесён с использованием гиперзвуковой ракеты. Для атаки использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2». Бригадный генерал также добавил, что намеченная цель была поражена.

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#ракеты
#удар
#израиль
#хуситы
На Украине русский и белорусский языки исключат из перечня подлежащих защите
24 декабря 2024, 18:34

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Власти Украины собираются исключить русский и белорусский из перечня языков, которые подлежат поддержке и особой защите. Об этом заявил председатель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что кабмин одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков». Согласно документу, понятие «языки меньшинств» меняется на «миноритарные языки».

Из Европейской хартии, ратифицированной в 2003 году, следует, что её положения применяются к белорусскому, болгарскому, венгерскому, гагаузскому, греческому, еврейскому, крымскотатарскому, молдавскому, немецкому, польскому, русскому и словацкому языкам.

Теперь же украинские власти приняли решение обновить перечень языков. Под особой защитой будут находиться болгарский, венгерский, гагаузский, иврит, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий и чешский языки.

Отмечается, что молдавский язык был убран из списка, поскольку в Молдавии молдавский язык признали румынским.

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#русский язык
#россия
#белоруссия
#украина
#законопроект
#защита
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В Дамаске прошла акция протеста после сожжения рождественской ели
24 декабря 2024, 18:19

Фото: iStock/ Julia Klueva

В нескольких районах Дамаска, населенных в большинстве своём христианским населением, во вторник прошли акции протеста, передало агентство Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.
Протестующие вышли на улицы после того, как в Сети появилось видеозапись, на котором люди сжигает рождественскую ель рядом с городом Хама в центральной Сирии.

Участники демонстраций выкрикивали, в частности, лозунг с требованием обеспечить права христианского населения.

Приход к власти в Сирии группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* заставляет волноваться религиозные меньшинства САР. Вместе с тем руководство движения сказало, что будет уважительно относиться ко всем религиям.

Ещё в «Хайят Тахрир аш-Шам»* объявили, что те, кто совершил поджог рождественского символа, оказались «не сирийцами», и дали обещание наказать виновных.

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#ёлка
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#христиане
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Песков: Никаких подвижек к переговорам со стороны Киева не видно
24 декабря 2024, 18:10

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия по-прежнему открыта для переговоров. Однако со стороны Киева никаких подвижек с точки зрения готовности к диалогу не наблюдается.
Об этом на традиционной встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Исходя из такого положения, при котором Украина не демонстрирует даже малейших признаков готовности к мирным переговорам, Россия продолжает проведение специальной военной операции, подчеркнул представитель Кремля.

«Мы видим динамику, динамика говорит сама за себя: идем вперед», — констатировал Песков.

Он также добавил, что российское государство продолжит проведение спецоперации вплоть до достижения всех её целей. Необходимо обеспечить выполнение всех задач по обеспечению безопасности России и её граждан, заключил пресс-секретарь президента РФ.

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#рф
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В МИД объяснили, почему немецкие СМИ не посетят пресс-конференцию Лаврова
Захарова: приглашённые на пресс-конференцию Лаврова немцы не получили разрешение
24 декабря 2024, 17:24

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Немецкие журналисты, приглашённые на виртуальную пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова, не получили из Берлина необходимого разрешения. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24».
Она отметила, что одно из немецких СМИ после получения приглашения на мероприятие заявило о необходимости запросить разрешение Берлина и посоветоваться с редакцией об участии в пресс-конференции.

В итоге журналисты заявили, что им не разрешили, а на вопрос, почему так произошло, они ответили, что у них сейчас «рождественская повестка».

Захарова сообщила, что Лавров проведёт пресс-конференцию с российскими и зарубежными журналистами в четверг. В ходе встречи будет обсуждаться международная ситуация.

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#журналисты
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Автовладельцев оштрафовали на 5 млн. рублей за неправильную парковку во дворах Подмосковья
24 декабря 2024, 16:45

Фото: istockphoto / Karl-Hendrik Tittel

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подводит итоги работы за год. С начала 2024 года в регионе было выписано штрафов на общую сумму 5 миллионов рублей за запаркованность контейнерных площадок. Выявление нарушений осуществлялось приложение «Народный инспектор».
Городские округа с наибольшим количеством штрафов за незаконную парковку:

  • Ленинский — 183 штрафа;
  • Одинцовский — 133 штрфа;
  • Котельники — 90 штрфа;
  • Красногорск — 62 штрафа;
  • Люберцы — 58 штрфа;
  • Балашиха — 52 штрафа;
  • Мытищи — 48 штрафа;
  • Коломна — 26 штрафа;
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору


Когда движение затруднено, водитель мусоровоза делает фотографии причин и отправляет их через специальное приложение в муниципальный Центр управления регионом.

Сотрудники могут предпринять следующие действия:

  • выкатить контейнеры;
  • скорректировать график вывоза мусора;
  • порекомендовать региональному оператору использовать малогабаритную технику.
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Министерство контролирует скорость и качество решения этой проблемы.

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#сотрудники
#подмосковье
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Путин запретил госрегистрацию связанных с иностранцами юрлиц в Донбассе и Новороссии
Запрещена госрегистрация связанных с иностранцами юрлиц в Донбассе и Новороссии
24 декабря 2024, 16:30

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин до 1 января 2026 года запретил государственную регистрацию юридических лиц, находящихся в Донбассе и Новороссии и связанных с иностранцами из недружественных государств. Соответствующий указ размещён на портале официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что право выдавать спецразрешения было передано коллегиальным органам, которые будут формировать главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В документе указано, что заявка на такое разрешение может быть отклонена, если осуществление регистрационных действий будет представлять угрозу для обороны России и безопасности государства.

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#указ
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WP: Байден намерен ввести новые санкции против энергетического сектора России
24 декабря 2024, 16:02

Фото: iStock/designer491

Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения новых санкционных ограничений против российского энергетического сектора. Об этом сообщает газета Washington Post.
Отмечается, что ввести крупный пакет санкций против энергетического сектора России Байден планирует в последние недели своего пребывания на посту президента США.

Источники газеты подчеркнули, что санкции могут коснуться компаний-экспортёров нефти и грузовых судов, которые ранее не попадали под санкций. Их обвиняют в том, что они якобы входят в «теневой флот» и используются для поставки российских энергоресурсов. Также власти США могут отозвать лицензии у банков, позволяющие проводить энергетическое транзакции с Россией.

Издание пишет, что введение этих санкций поможет Трампу получить более уверенную позицию в предполагаемых переговорах по Украине, а также якобы позволит Байдену передать своему преемнику более сильную экономику.

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#россия
#санкции
#энергетика
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США не нужна сильная Европа – Матвиенко
24 декабря 2024, 15:18

Валентина Матвиенко (фото: kremlin.ru)

Сильная Европа не нужна США, следующей в плане попыток нанесения стратегического поражения будет именно она, убеждена председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
В беседе с журналистами Матвиенко напомнила, что в 2014 году, когда только начали вводиться жёсткие антироссийские санкции против Крыма и Севастополя, она предупреждала, что Европа станет следующей. На России Штаты «разминаются», а на Европу будет нанесено следующее стратегическое поражение. Это связано с тем, что США видит в сильной Европе конкурента. Вашингтону нужна только та Европа, которая подчинена в политическом, военном и экономическом плане.

Этой же позиции Матвиенко придерживается и по сей день.

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#валентина матвиенко
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#россия
#санкции
#ес
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Мэр Тбилиси: Грузия стала невыгодна после отказа от украинского сценария
24 декабря 2024, 13:20

Фото: istockphoto/HuyNguyenSG

Грузинские власти стали неприемлемыми для так называемых «друзей» с Запада после того, как отказались следовать украинскому сценарию. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
В своём выступлении перед городским собранием, которое транслировал телеканал 1TV, градоначальник отметил, что после начала украинских событий внешние силы захотел использовать Грузию в качестве полигона для достижения своих интересов. После того, как власти страны отказались предпринимать действия, ведущие к ослаблению республики, они стали неприемлемы для Запада.

Каладзе подчеркнул, что на страну и её руководство оказывалось беспрецедентное давление. Он также отметил, что правящая партия проявила высокую ответственность и политическую зрелость, продемонстрировав всему миру, что всегда сохранит принципиальность в том, что касается защиты государственных интересов Грузии и её народа.

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