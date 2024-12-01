В Норвегии открылся центр десантных операций на границе с Россией

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В северной Норвегии открылся центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике. Об этом сообщает Newsweek.
«В Норвегии создан центр десантных операций в рамках очередного шага страны НАТО по усилению своих операций на границе с Россией в Арктике», – подчеркивается в публикации.
Расположенный в Серрейсе центр специализируется на обучении делегаций из Нидерландов, Великобритании и США. В статье говорится, что, хотя у Норвегии нет собственных десантных сил, некоторые из ее специальных сил базируются в этом районе.
Ранее стало известно о доходах Норвегии вследствие вытеснения российского газа с рынка Евросоюза.
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Александр Климов