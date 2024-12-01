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В Норвегии открылся центр десантных операций на границе с Россией

Фото: iStock/ Fotonen

Фото: iStock/ Fotonen

В северной Норвегии открылся центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике. Об этом сообщает Newsweek.
«В Норвегии создан центр десантных операций в рамках очередного шага страны НАТО по усилению своих операций на границе с Россией в Арктике», – подчеркивается в публикации.

Расположенный в Серрейсе центр специализируется на обучении делегаций из Нидерландов, Великобритании и США. В статье говорится, что, хотя у Норвегии нет собственных десантных сил, некоторые из ее специальных сил базируются в этом районе.



Ранее стало известно о доходах Норвегии вследствие вытеснения российского газа с рынка Евросоюза.

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#военные
#россия
#евросоюз
Участники протеста в Тбилиси возвели баррикады
01 декабря 2024, 02:51

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Протестующие в Тбилиси, отогнанные из парламента сотрудниками спецназа, начали строить баррикады на улицах. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места происшествия.
Как утверждается, участники митинга используют скамейки, мусорные баки и другие подручные предметы для строительства баррикад. Корреспондент агентства пояснил, что толпа сторонников оппозиции, присутствовавших на митинге, покинула здание парламента после применения слезоточивого газа. Они сместились по проспекту Руставели.

Ранее стало известно, что в Тбилиси спецназ начал применять водометы для разгона протестующих у входа в здание парламента. В ответ митингующие запускают фейерверки в направлении грузовиков, оснащенных водометами.

Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).

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#митинг
#оппозиция
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Некоторым россиянам начнут списывать долги
Вступил в силу закон о списании просроченных кредитов участников СВО
01 декабря 2024, 01:21

Фото: iStock/alexialex

1 декабря вступил в силу закон № 39-ФЗ, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Документ предусматривает списание с военнослужащих просроченной кредитной задолженности в размере до 10 миллионов рублей.
Долг должен быть списан с россиян, призванных на военную службу по мобилизации, с призывников, проходящих обязательную военную службу (за исключением курсантов военных училищ и вузов), или с военнослужащих, подписавших контракт с Министерством обороны сроком не менее одного года с декабря 2024 года, а также с их супругов.

Согласно действующему законодательству, российские бойцы СВО также могут обратиться в банк с просьбой предоставить кредитные каникулы.

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Армия Сирии объявила о скором контрнаступлении
01 декабря 2024, 01:02

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Вооруженные силы (ВС) Сирии успешно отражают террористические атаки и планируют контрнаступление. Сообщением об этом было опубликовано главным командованием сирийской армии в социальной сети Facebook*.
«Отражение террористической атаки идет со всем успехом и решительностью и вскоре перейдет к контратаке для восстановления контроля над всеми территориями», – отмечается в заявлении.

До этого президент Сирии Башар Асад прокомментировал ситуацию в стране. По его словам, Сирия продолжает отстаивать целостность своей территории и может уничтожить врага, если ей помогут друзья и союзники.

28 ноября сирийские боевики приступили к крупному наступлению на правительственные позиции вблизи провинции провинции Алеппо. Сообщается, что повстанцы заняли 13 деревень в этом районе и крупнейшую базу сирийских войск.

Ранее стало известно о попытке военного переворота в Сирии. Группа офицеров организовала вооруженное восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий.

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* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
#сирия
#террористы
#контрнаступление
#военные
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В Иране опровергли сообщения о присутствии боевиков в Дамаске
01 декабря 2024, 00:23

Фото: istockphoto.com/Rainer Puster

Информация о присутствии боевиков в Дамаске не соответствует действительности, заявил корреспондент государственной телерадиокомпании Ирана, передает ТАСС.
По его словам, сирийская армия отбивает атаки террористов вблизи Алеппо, который частично находится под контролем боевиков. Корреспондент сообщил, что в данный момент боевики пытаются продвинуться на юг.

28 ноября сирийские боевики приступили к крупному наступлению на правительственные позиции вблизи провинции провинции Алеппо. Сообщается, что повстанцы заняли 13 деревень в этом районе и крупнейшую базу сирийских войск.

Ранее президента Сирии Башар Асад заявил о возможности уничтожения противника и защите территориальной целостности страны при поддержке друзей и союзников.

До этого стало известно о попытке военного переворота в Сирии. Группа офицеров организовала вооруженное восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий.

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#сирия
#иран
#террористы
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Посол Грузии подал в отставку на фоне протестов
30 ноября 2024, 23:41

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Во время протестов в Тбилиси бывший глава Министерства иностранных дел (МИД) страны, посол республики в США Дэвид Залкалиани подал в отставку. Об этом сообщил телеканал «Формула» со ссылкой на источники ведомства Грузии.
По данным телеканала, заместитель министра иностранных дел Грузии Теймураз Джанджалия также покинул свой пост.

Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).

Ранее стало известно, что восемь граждан России были задержаны в Грузии за нападения на представителей органов правопорядка во время протестов против приостановки соглашения с Европейским Союзом.

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#грузия
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#задержание
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Асад высказался о ситуации в Сирии
Асад: Сирия может уничтожить террористов при помощи друзей и союзников
30 ноября 2024, 23:24

Фото: iStock/mrjo2405

Сирия продолжает защищать целостность территории и может уничтожить врагов, если ей помогут друзья и союзники, заявил во время встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном сирийский лидер Башар Асад на фоне обострения ситуации в стране.
«Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность от всех террористов и тех, кто их поддерживает, и способна при помощи союзников и друзей нанести им поражение и уничтожить их», – цитирует слова Асада его канцелярия.

28 ноября сирийские боевики приступили к крупному наступлению на правительственные позиции вблизи провинции провинции Алеппо. Сообщается, что повстанцы заняли 13 деревень в этом районе и крупнейшую базу сирийских войск.

Ранее стало известно о попытке военного переворота в Сирии. Группа офицеров организовала вооруженное восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий.

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#сирия
#армия
#оаэ
#президент
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Шесть кораблей военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин
30 ноября 2024, 22:35

Фото: iStock/ 3DSculptor

Шесть кораблей военно-морской группы Североатлантического альянса (НАТО), в частности, британский, норвежский, французский, нидерландский и бельгийский прибыли в столицу Эстонии, проинформировала телерадиокомпания ERR.
«В пятницу и субботу в Таллинн прибыли с визитом шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО. Первым ошвартовался в пятницу в Старом порту Таллина британский фрегат HMS Iron Duke», — обратили внимание представители СМИ.

30 ноября утром прибыли оставшиеся морские судна: штабной корабль HNoMS Maud Норвегии, фрегат FS Auvergne Франции, фрегат HNLMS Van Amstel Нидерландов, фрегат BNS Louise-Marie Бельгии. Главнокомандующий военно-морских сил Эстонии Иво Вярк передал, что данная группа — это «главный ударный кулак» морских сил альянса.

Ранее сообщалось, что Литва, Эстония и Латвия отсоединятся от российской электроэнергетической сети и подключатся к европейской 8 февраля. Страны Балтии до конца 2024 года продолжат реализовывать меры, которые необходимы для синхронизации.

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#нидерланды
#норвегия
#бельгия
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В Сирии произошла попытка военного переворота
Рядом с генштабом сирийской армии произошла стрельба
30 ноября 2024, 22:16

Фото:iStock/ Artem Zakharov

Рядом с генеральным штабом сирийской армии произошла стрельба, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
В Сирии произошла попытка военного переворота.

По предварительным данным, группа офицеров армии Сирии восстала против командования и предприняла попытку захвата ряда административных зданий. Официальной информации от властей пока не было.

Ранее сообщалось, что боевики, которые ведут борьбу с правительственными войсками в Сирии, смогли захватить всю провинцию Идлиб. Повстанцы захватили город Марат-эн-Нуман в провинции Идлиб, тем самым взяв под свой контроль всю эту провинцию. Два сирийских военных источника рассказывали, что российские и сирийские военнослужащие самолёты в субботу 20 ноября атаковали боевиков в пригороде Алеппо. Армия Сирии официально подтвердила, что боевики вошли в Алеппо.

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#военные
#армия
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#контроль
#сирия
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Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100% при отказе от доллара
30 ноября 2024, 22:02

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети пригрозил странам БРИКС введением пошлин в размере 100 процентов.
«Мы требуем от этих стран обязательства, что они не будут ни создавать новую валюту БРИКС, ни поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменила бы могущественный доллар США, в противном случае они столкнутся со 100%-ми тарифами», — обратил внимание Дональд Трамп.

Избранный президент Соединённых Штатов Америки отметил, что у БРИКС не получится создать альтернативную доллару валюту, поскольку Вашингтон отныне не будет «наблюдать за этим со стороны». Противникам этого подхода он дал совет «искать другого «лоха».

Ранее видеообращение вице-президента США Камалы Харрис, которое было опубликовано на официальном аккаунте Демократической партии, вызвало бурное обсуждение и множество вопросов у пользователей социальных сетей.

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#сша
#доллар
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#дональд трамп
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