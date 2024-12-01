Власти Японии приступили к обсуждению создания «азиатского НАТО»

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Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии начала обсуждение создания «азиатской версии НАТО», в штаб-квартире партии был создан специальный комитет. Об этом сообщили в газете Yomiuri.
Утверждается, что комитет был создан по указанию премьер-министра Японии Сигэру Исибы, который долгое время продвигал идею создания «азиатского НАТО». По его словам, основой этого альянса должен стать военный союз Японии и США с участием многих других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Как отмечается в статье, многие депутаты от ЛДП очень скептически относятся к этой идее из-за сложности ее реализации и необходимости внесения поправок в Конституцию Японии. Кроме того, многие в Токио опасаются ухудшения отношений с Китаем, который постоянно выступает против попыток создания аналогов НАТО в Азии.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на рискованность идеи Японии о создании «НАТО в Азии».
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Как отмечается в статье, многие депутаты от ЛДП очень скептически относятся к этой идее из-за сложности ее реализации и необходимости внесения поправок в Конституцию Японии. Кроме того, многие в Токио опасаются ухудшения отношений с Китаем, который постоянно выступает против попыток создания аналогов НАТО в Азии.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на рискованность идеи Японии о создании «НАТО в Азии».
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Александр Климов