ВС Сирии пресекли попытку прорыва террористов в Хаму

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Сирийские военные пресекли попытку прорыва террористов в провинцию Хама, десятки боевиков уничтожены, передало командование Сирии. Заявление опубликовано Минобороны республики в соцсетях.
«Нашим вооруженным силам также удалось взять под контроль ряд районов, наиболее важные из которых Калаат эль-Мадик и Маардас, где они уничтожили десятки террористов, остальные бежали», — говорится в сообщении.
Сирийский президент Башар Асад отмечал, что страна в состоянии победить боевиков с помощью друзей и союзников.
Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Перед этим стало известно, что российские военно-космические силы уничтожили в Сирии боевиков запрещенной в России террористической организации.
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