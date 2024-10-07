Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военному объекту в Израиле

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Правящее в северной части Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что нанесло удар гиперзвуковой ракетой по военному объекту в израильской столице Тель-Авиве. Об этом сообщает телеканал «Аль-Масира». Отмечается, что также ракетный удар был совершен по другой военной цели, но без использования гиперзвукового оружия.
«Мы осуществили две операции в рамках пятого этапа противостояния, с успехом поразив две цели. В рамках первой операции мы поразили две военные цели в оккупированном Яффо (Тель-Авив — прим. ред.) ракетами «Палестина-2» и «Зу Фикар», — указано в сообщении.Помимо этого, хуситы также отметили, что атаковали Тель-Авив и Эйлат при помощи групп беспилотников.
Вооруженные силы «Ансар Алла» подчеркнули, что продолжат блокировать Красное и Аравийское море для связанных с Израилем судов, пока продолжается война в Газе и Ливане.
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Данил Пономарев