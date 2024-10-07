В США уверены, что Израиль ударит по ядерным объектам Ирана

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Израиль ударит как минимум по одному иранскому ядерному объекту. Такое мнение агентству Bloomberg выразил экс-агент ЦРУ Гольф Гофф, который проходил службу на Ближнем Востоке. Он пояснил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) таким образом напомнит Ирану, что это возможно.
«Президент США Джо Байден вышел и заявил, что не поддерживает удары по иранской ядерной программе. Я не думаю, что израильтяне последуют этому примеру», — прокомментировал Гофф.
Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС заявило об атаке на израильский Тель-Авив в годовщину атаки на Израиль. Операция ЦАХАЛ под названием «Железные мечи» началась 7 октября 2023 года.
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