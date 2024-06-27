Хуснуллин отметил вклад Подмосковья в восстановление новых регионов России

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Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин обсудил предварительные итоги восстановительных работ на территории новых регионов РФ с главами регионов, взявших шефство над ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областями, в ходе встречи он отметил регионы-лидеры в этой сфере, в число которых вошла и Московская область, сообщает пресс-служба правительства Российской Федерации.
«Хочу поблагодарить за хорошую динамику и высокое качество работ Брянскую, Тульскую, Нижегородскую, Московскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург», – сказал Марат Хуснуллин.Он отметил, что всего в восстановлении новых территории участвуют 82 региона-шефа, и добавил, что будет сформирована новая комплексная программа развития этих территорий до 2030 года.
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