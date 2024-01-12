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Историк из Германии Йорг Баберовски заявил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с РФ из-за неопытных солдат, огромных потерь и общей усталости граждан от боевых действий. Об этом он сказал в интервью T-Online.
Баберовски также добавила, что украинская инфраструктура подвергается ракетным ударам, в то время, как поддержка Запада всё больше сокращается. Россия, в свою очередь, успешно противостоит западным санкциям и наращивает собственное военное производство.
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