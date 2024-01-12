Зеленский обвинил США в лишении украинских пенсионеров денег

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение финансирования Киева со стороны США может лишить жизни несколько миллионов пенсионеров. Об этом пишет РИА Новости.
Украинский лидер во время общения с прессой в Риге раскритиковал американских политиков, призывающих остановить помощь Киеву. Журналисты попросили его прокомментировать слова губернатора Флориды Рона Десантиса, выражавшего недовольство тем, что выделенные средства тратятся на выплаты чиновникам и пенсионерам на Украине.
Зеленский подчеркнул, что отсутствие финансовой помощи лишит жизни около 12 млн украинских пенсионеров, которые останутся без пенсии. По его словам, Десантис «не понимает, что такое поддерживать пенсионеров» в стране, находящейся в состоянии войны.
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Зеленский подчеркнул, что отсутствие финансовой помощи лишит жизни около 12 млн украинских пенсионеров, которые останутся без пенсии. По его словам, Десантис «не понимает, что такое поддерживать пенсионеров» в стране, находящейся в состоянии войны.
«Когда Десантис станет пенсионером, я ему лично с благодарностью помогу за то, что США помогали нашим пенсионерам», — заключил Владимир Зеленский.
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Диана Аванесян