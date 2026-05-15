«Хуже и придумать сложно»: В РФ оценили выходку Трампа на переговорах с Си Цзиньпином

15 мая 2026, 22:51

Политолог Шатилов: Трамп подглядыванием в папку нарушил протокол

Фото: iStock/WD Stuart

Поведение президента США Дональда Трампа, подсмотревшего в папку председателя КНР Си Цзиньпина, может обернуться проблемами на самом высоком уровне. Так считает профессор кафедры политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.





Он не исключил, что Трамп нарушил протокол, вероятно, от скуки, с «хамской непосредственностью» решил удовлетворить свой живой интерес, потянувшись к личной вещи китайского коллеги. Из-за этого американский лидер буквально потерял лицо и доверие в глазах китайцев.





«Есть такая пословица: "Простота хуже воровства", и она особенно чревата на высоком дипломатическом уровне. Лезть в записную книжку своего контрагента по переговорам — хуже этого и придумать сложно. Понятно, что вряд ли Трамп смог там что-то прочитать, поскольку Си Цзиньпин вряд ли делал пометки по-английски», — отметил Шатилов в разговоре с изданием «Абзац».