И. о. главы Белграда Шапич назвал беспорядки в городе «майданизацией»

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Беспорядки в центре Белграда, в ходе которых демонстранты серьёзно повредили некоторые исторические здания, можно охарактеризовать термином «майданизация». Об этом заявил исполняющий обязанности мэра столицы Сербии Александр Шапич после осмотра повреждений.
Исполняющий обязанности главы города обратился к погромщикам, указав, что если путём анархии стараться прийти к власти, то можно разрушить государство, которое затем не сможет защитить народ, за права которого якобы борются протестующие.
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