Фото: istock / Derek Brumby
Российские спецслужбы сообщили коллегами из Сербии о намерениях прозападной оппозиции организовать беспорядки после окончания муниципальных выборов. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала Pink TV призналась, что многие в Белграде восприняли такой сигнал несерьёзно.
«Российская служба безопасности предоставила нам такие сведения, но нас обвиняли в том, что мы распространяем дезинформацию и это всё глупости. Они посмеялись, и, как сказал президент, кто-то отнёсся к этому серьёзно и хотел помочь, но многие знали и не хотели помогать», — отметила политик.Она также призвала выразить благодарность спецслужбам России за помощь. Глава кабмина также заверила, что её заявление не найдёт поддержки на Западе.
Читайте также:
МИД Ирана вручил РФ ноту протеста из-за позиции Москвы по спорным островам
Песков рассказал о зарубежных поездках Путина в 2024 году
Евродепутат Уоллес призвал ЕС понести ответственность за мобилизацию украинцев
Алина Юрчак