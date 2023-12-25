Вучич заявил о задержании 35 человек в ходе беспорядков в Белграде

Фото: iStock/Tero Vesalainen
Свыше 35 человек были задержаны по итогам инцидентов перед городской администрацией в Белграде, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Pink.
По его словам, протестующие причинили значительный ущерб государству. В настоящее время ведется поиск некоторых участников беспорядков, которые, как отметил Вучич, будут задержаны в течение ночи.
В ночь на 25 декабря участники протестов перекрыли центральные улицы Белграда и пытались атаковать здание городской администрации. Протесты вспыхнули после проведения парламентских выборов. Демонстранты бросали камни и бутылки в сторону правоохранительных органов, на что полиция ответила слезоточивым газом и разогнала протестующих.
Александар Вучич назвал попытку штурма здания городской администрации атакой на суверенитет страны со стороны сторонников прозападной оппозиции. Он также отметил, что эта попытка связана с внешним воздействием.
Читайте также:
Сербия поблагодарила спецслужбы России за информацию о готовящихся беспорядках
Вучич проведет встречу с послом России в понедельник
Вучич созвал срочное заседание Совбеза
«Где бы они ни скрывались, им не удастся уйти», — подчеркнул президент.
Александар Вучич назвал попытку штурма здания городской администрации атакой на суверенитет страны со стороны сторонников прозападной оппозиции. Он также отметил, что эта попытка связана с внешним воздействием.
Читайте также:
Сербия поблагодарила спецслужбы России за информацию о готовящихся беспорядках
Вучич проведет встречу с послом России в понедельник
Вучич созвал срочное заседание Совбеза
Артем Кузьмин