Стало известно, какое российское оружие может за 5 минут уничтожить Берлин

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Представитель Ассоциации аэрокосмической промышленности Германии Маркус Циглер заявил, что до Берлина за 5 минут сможет долететь российская гиперзвуковая ракета «Циркон». Об этом пишет РИА Новости.
«Маршрут Москва-Берлин. Пять минут оттуда досюда. Даже от Пекина, который, как говорят, находится бесконечно далеко, до Берлина — 20 минут», — пояснил он.
По его мнению, гиперзвуковое оружие стало переломным моментом. Оно способно изменить будущие конфликты.
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» уже использовалась в боевых действиях. Разработали и произвели её на научно-производственном объединении (НПО) машиностроения в Реутове. Она может преодолевать расстояние в 1000 километров и достигать скорости до девяти Махов.
Ранее сообщалось, что применение Вооружёнными силами РФ гиперзвуковых ракет «Циркон» против объектов в Киеве стало настоящей демонстрацией силы. Она направлена в том и в адрес Запада в качестве некоего стратегического сигнала. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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