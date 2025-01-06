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Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X поделился своими впечатлениями от России, назвав сельскую местность страны «идиллией». Он опубликовал фотографии заснеженных деревень с уютными домиками, подчеркивая красоту российской провинции.
«Путешествуя по этой огромной стране, вы видите множество деревень, составляющих сельскую местность. Идиллия», — написал журналист.Помимо этого, Боуз ранее развеял мифы о жизни в России, опубликовав снимки из Москвы. Журналист отметил, что реальная ситуация сильно отличается от представленной на Западе.
В завершение года он также раскритиковал западные СМИ, заявив, что населению Запада лгали по множеству тем, включая состояние президента США Джо Байдена, дело его сына Хантера, действия российского президента Владимира Путина и ситуацию на Украине.
Боуз подвел итог 2024 года, утверждая, что в западных странах население дезинформировали практически по всем ключевым вопросам. Это, по его словам, подрывает доверие к официальным источникам информации.
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Мария Моисеева