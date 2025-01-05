МЧС: Количество погибших пенсионеров при пожаре в Кировской области выросло до 7

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В Кировской области в поселке Кильмезь произошел пожар в доме ветеранов. Количество жертв возросло до семи человек.
По данным МЧС, деревянное одноэтажное здание быстро охватило огнем. Пожарные прибыли на место за три минуты после вызова, однако пламя уже полностью поглотило дом. Причину возгорания все еще не выяснили.
В доме проживали 11 пожилых людей, судьба одного из них пока остается неизвестной. Семеро пенсионеров погибли, однако трех удалось эвакуировать. Поиски последнего человека продолжаются.
Ранее сообщалось, что в социальном доме в Кировской области вспыхнул пожар и несколько пенсионеров пропали без вести. Также показывалось видео горящего здания и тушения пожара.
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В доме проживали 11 пожилых людей, судьба одного из них пока остается неизвестной. Семеро пенсионеров погибли, однако трех удалось эвакуировать. Поиски последнего человека продолжаются.
Ранее сообщалось, что в социальном доме в Кировской области вспыхнул пожар и несколько пенсионеров пропали без вести. Также показывалось видео горящего здания и тушения пожара.
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Мария Моисеева