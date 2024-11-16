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Идеи Зеленского о ядерном оружии на Украине назвали безумными

Политик Филиппо: угрозы Зеленского о ядерном оружии Трампу – безумие
Фото: istockphoto/SimonLukas

Фото: istockphoto/SimonLukas

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский выдвинул безумный план по разработке ядерного оружия. Об этом он написал в социальной сети X.


Филиппо назвал безумной угрозу Зеленского создать ядерное оружие на Украине.

Ранее газета The Times писала, что в случае прекращения военной помощи США Украина может создать простую ядерную бомбу.

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#украина
В бундестаге назвали причину раскола немецкой правящей коалиции
Депутат Ротфус: раскол в правительстве ФРГ связан со сменой власти в США
16 ноября 2024, 23:07

Фото: iStock/bluejayphoto

Раскол коалиционного правительства Германии связан со сменой власти в Соединенных Штатах и результатом победы Дональда Трампа на выборах. Дело в том, что правительство канцлера Германии Олафа Шольца следует всем указаниям из Вашингтона, такое мнение высказал член Комитета по делам ЕС, депутат Бундестага Райнер Ротфус, передает РИА Новости.
«Это последствия итогов выборов в США. Правительство Олафа Шольца следовало всем указаниям Вашингтона, а после смены власти в Вашингтоне меняется власть и в Германии», – отметил политик.

По словам Ротфуса, администрация Дональда Трампа будет сосредоточена на национальных интересах. В результате будет меньше вмешательства во внутренние дела России, Китая и Германии. Это, в свою очередь, может стать возможностью для улучшения отношений с Российской Федерацией.

Ранее Райнер Ротфусс заявил, что европейским странам следует перестать полагаться на США во внешней политике и избегать конфронтации с Россией.

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#выборы
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Приход РПЦ в Вестеросе обвинили в шпионаже в пользу России
В Швеции обвинили приход РПЦ в Вестеросе в шпионаже в пользу России
16 ноября 2024, 22:54

Фото: iStock/laimdota

Приход храма Казанской иконы Божией Матери в шведском городе Вестерос якобы шпионит в пользу России, а сама церковь — это «потенциальный плацдарм, который можно использовать для сбора информации». Об этом заявил сотрудник Шведского оборонного университета Маркус Йоранссон, сообщает РИА Новости. По его словам, во время учений шведских учений в аэропорту РПЦ может наблюдать за ними.
В шведской Службе государственной безопасности заявили, что Москва проводит разведдеятельность через Русскую православную церковь в Швеции, а власти добавили, что РПЦ купила недвижимость даже в Норвегии недалеко от главной военно-морской базы королевского флота Хоконсверн.

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#захарова
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Во Франции заявили, что Зеленский дрейфует к безумию
Филиппо назвал безумием планы Зеленского о создании ядерное оружие
16 ноября 2024, 21:41

Фото: iStock/SimonLukas

Владимир Зеленский движется к безумию, если выдвигает планы о создании ядерного оружия при отказе избранного президента США Дональда Трампа от финансовой помощи Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в Х. По его словам, Зеленский теряет самообладание после того, как канцлер Германии Олаф Шольц решился позвонить президенту России Владимиру Путину.
«Украинский доклад предлагает создать ядерную бомбу «через несколько месяцев» против России, если Трамп сократит финансовую помощь Украине! <…> Зеленский дрейфует к безумию», — написал он.
Ранее журналисты Times, ссылаясь на доклад украинских исследователей для Минобороны, информировали, что киевский режим может разработать ядерное оружие за месяцы, если Вашингтон сократит поддержку.

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#зеленский
#ядерное оружие
#трамп
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Маск посмеялся над словами Зеленского о Трампе и переговорах
16 ноября 2024, 21:32

Фото: iStock/Robert Way

Американский миллиардер Илон Маск посмеялся над словами Владимира Зеленского, который заявил, что избранному президенту США Дональду Трампу не удастся вынудить Украину начать переговоры с Россией. На своей странице в соцсети Х бизнесмен написал, что у того «потрясающее чувство юмора».
Ранее Владимир Зеленский во время интервью украинскому телеканалу «Общественное» сказал, что риторика «садись и слушай» не работает, отвечая на вопрос были ли у Трампа требования для Киева начать мирные переговоры.
«У него потрясающее чувство юмора», — написал Маск в комментариях под постом с моментом из данного интервью.
В другом интервью Владимир Зеленский допустил возможность начала мирных переговоров с Россией, но при условии поддержки и усиления Украины со стороны третьих стран. По его словам, без этих требований страна будет иметь проигрышный статус.

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#интервью
#владимир зеленский
#киев
#маск
#переговоры
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В ФРГ внезапно отреагировали на разговор Путина с Шольцем
Депутат бундестага Дагделен назвала беседу Путина с Шольцем маневром канцлера
16 ноября 2024, 20:30

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Депутат германского бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен считает, что переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина — маневр немецкого политика.
«Даже если это можно рассматривать как маневр, чтобы представить себя канцлером мира в предстоящей предвыборной кампании в бундестаг, следует приветствовать тот факт, что Олаф Шольц наконец-то добился прямых переговоров с президентом России Путиным о прекращении войны на Украине», — сказано в посте Дагделен в соцсети.
Ранее в Кремле проинформировали о первой с конца 2022 года беседе политиков. Шольц подчеркивал необходимость проведения переговоров по украинскому кризису. Разговор длился около часа.

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#мир
#германия
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#олаф шольц
#владимир путин
#переговоры
#новости
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Маск ответил, почему демократы проиграли выборы
Илон Маск: демократы проиграли выборы из-за потери связи с народом
16 ноября 2024, 20:15

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Демократы провалились на выборах, потому что потеряли связь с народом, считает американский миллиардер Илон Маск. Свое мнение бизнесмен выразил в соцсетях.
«Они ушли так далеко влево, что оторвались от народа. Поэтому они потерпели такое жестокое поражение на этих выборах», — гласит пост Маска.

Республиканцы придут к власти 20 января грядущего года, когда новоизбранный президент США Дональд Трамп пройдет процедуру инаугурации.

Ранее Илон Маск рассказывал, что он собирается сделать с теми, кто обвинил его в связях с Россией. Сейчас предпринимателя, по его словам, интересует вопрос, кто стоит за этими обвинениями.

«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения…» — писал Маск.

Перед этим стало известно, с каким призывом в отношении Илона Маска выступили в США.

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#мир
#сша
#выборы
#илон маск
#новости
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Захарова призвала ФРГ снять с Гитлера статус почетного гражданина
16 ноября 2024, 19:38

Фото: istockphoto/ser-alim

ФРГ следовало бы задуматься, почему Адольфа Гитлера еще не лишили в стране статуса почетного гражданина, а не заявлять о важности передачи Киеву крылатых ракет, заявила в Telegram-канале дипломат российского МИДа Мария Захарова.
«…Не настало ли время отменить статус Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почетных граждан? Поразительно, но факт: многие города Германии до сих пор не лишили ни Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса «почетных граждан», — написала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Перед этим министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявляла о необходимости передать Киеву крылатые ракеты. Всего Захарова задала ей пять вопросов. Ознакомиться с ними можно в материале «Радио 1».

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#мир
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#фрг
#мария захарова
#новости
#нацизм
#мид рф
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МИД РФ: при председательстве Дании в ОБСЕ усилилась антироссийская риторика
16 ноября 2024, 19:36

Фото: iStock/SlavkoSereda

Обстановка на Форуме ОБСЕ по вопросу сотрудничества в области безопасности (ФСОБ) чудовищно усугубилась при председательстве Дании, а антироссийская риторика зазвучала с новой силой. Соответствующее заявление опубликовало МИД РФ. Призывы к наказанию руководства России, как отмечается, датский посол назвал своим «источником для вдохновения».
«При нынешнем датском председательстве обстановка на ФСОБ чудовищно усугубилась. Глава делегации Дании посол Гренбек-Йенсен, ангажировано выступающий с антироссийской позиции, поспешил вытащить на трибуну представителей киевского режима», — указано в сообщении.
Данная риторика получила надлежащий отпор с российской стороны, отметили в министерстве, на что Гренбек-Йенсен попытался действовать в нарушение правил, выйти за рамки полномочий и навязать новую модель работы ФСОБ.
«Однако разрешения на это ему никто не давал. Своими вопиющими и безответственными шагами Копенгаген дискредитирует институт председательства, да и ФСОБ как один из директивных органов ОБСЕ. Более того, подрывается ключевой для организации в целом принцип консенсуса, без которого ее просто не будет», — подчеркнули в МИД.
Ранее сообщалось, Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попыталось объяснить отсутствие реакции на убийства более 30 российских журналистов на Украине. Представитель УВКПЧ Рено де Виллен сказал корреспонденту РИА Новости, что ООН не может подтвердить эту информацию из-за «отсутствия доступа», поскольку Россия якобы не предоставляет доступ в нужные регионы.

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#посол
#регионы
#оон
#новости
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Евросоюз готовится к отключению газа из России
Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз готов к остановке поставок газа из России
16 ноября 2024, 19:22

Фото: iStock/butenkow

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов к остановке поставок газа из России. Об этом она написала в соцсети Х на фоне ситуации с перекрытием поставок российского ресурса в Австрию. По ее словам, газовые хранилища в ЕС полностью заполнены.
«Мы к этому готовы и подготовились к зиме. Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены», — отметила она.
Фон дер Ляйен также добавила, что поддержала австрийского канцлера Карла Нехаммера и саму Австрию от имени Евросоюза.

Ранее Нехаммер заявил, что Австрия ожидала прекращения поставок газа из России с самого начала украинского конфликта и готовилась, что это произойдет. По его словам, «Газпром» прекратит поставки газа с сегодняшнего дня, 16 ноября.

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