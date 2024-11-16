Идеи Зеленского о ядерном оружии на Украине назвали безумными

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский выдвинул безумный план по разработке ядерного оружия. Об этом он написал в социальной сети X.
Филиппо назвал безумной угрозу Зеленского создать ядерное оружие на Украине.
Ранее газета The Times писала, что в случае прекращения военной помощи США Украина может создать простую ядерную бомбу.
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