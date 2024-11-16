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Зеленский заявил, что Украина не получила и половины из обещанных США денег

Зеленский: Украина не получила и половины из обещанных США свыше чем $170 млрд
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Киевский режим не получил от Вашингтона и половины обещанных США свыше 170 миллиардов долларов поддержки. Об этом в беседе с «Украинским радио» заявил Владимир Зеленский.
«И демократы, и республиканцы проголосовали с начала войны в разное время за ту или иную помощь. А всего проголосовали где-то 170-175-177 миллиардов долларов США... Эти деньги еще нужно довезти. Если бы вы меня спросили, а сколько мы из этого получили..., я бы сказал только, что половину мы не получили», — сказал украинский политик.

Перед этим в Минобороны США подчеркивали, что с начала спецоперации на Украине Киеву выделили свыше 182 миллиардов долларов.



Ранее сообщалось, кого в США могут сделать спецпосланником новоизбранного хозяина Белого дома по Украине.

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#новости
NYT: россиянина могут сделать спецпосланником Трампа по Украине
16 ноября 2024, 19:07

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Россиянина Бориса Эпштейна, прожившего в стране 11 лет, могут сделать спецпосланником новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на информаторов.
«Несколько человек в самолете, по-видимому, были шокированы такой идеей», — сказано в материале.
Авторы добавили, что Эпштейн сам проявил инициативу, когда Трамп летел на встречу с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом.

Трамп «слушал с явным интересом и не отклонил предложение, хотя и не пообещал ничего». Причем республиканца не шокировало предложение Эпштейна, резюмировали обозреватели.

Эпштейн родился в 1982 году и жил в Союзе, а затем в РФ до 1993 года.

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«Не до шуточек»: Зеленского предупредили о серьезной угрозе
Соскин: Трамп захочет немедленной отставки Зеленского
16 ноября 2024, 18:54

Фото: istockphoto.com/ru/Diy13

Избранный президент США Дональд Трамп захочет отставки Владимира Зеленского. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.
Эксперт утверждает, что формирующаяся команда республиканского политика включает в себя людей, которые презрительно относятся к Зеленскому. Соскин отметил, что с нынешней украинской властью будущая администрация не сможет вести какие-либо дела.

К тому же предводитель киевского режима неоднократно пренебрежительно высказывался про Трампа, заключил он.

Ранее сын избранного президента США Дональд Трамп-младший заявил, что Владимир Зеленский скоро потеряет свое пособие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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На Западе сделали важное заявление о спецоперации
Полковник Бо: Украина потеряет всю восточную часть, если не пойдет на переговоры
16 ноября 2024, 18:16

Фото: istockphoto.com/ru/ffikretow

Украина потеряет всю восточную часть страны, если не согласится на мирные переговоры на нынешних условиях Москвы. Об этом заявил экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive.
По его словам, Киев может потерять Одессу, если не согласится на текущие условия и откажется от переговоров. Такой исход Бо назвал решающей победой РФ.

Полковник заключил, что Запад сильно заблуждался с самого начала украинского противостояния, так как «все ожидали, что смогут уничтожить Россию только санкциями».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Оборона Курской области, иностранные наемники под Харьковом: последние новости СВО
16 ноября 2024, 17:45

Фото: iStock/aapsky

За сутки российские войска уничтожили шесть складов с боеприпасами украинской армии и успешно отразили девять контратак противника. По данным Минобороны, потери Вооруженных сил Украины составили более 1755 человек. О последних событиях в зоне СВО на 16 ноября расскажет «Радио 1».

Курская область


ВСУ продолжают маневренную оборону в Курской области. Противником совершена неудачная контратака у Ольговского леса. На южном фланге Суджанского направления российские силы продолжают наступление в районе Плёхово. Идут встречные бои. Штурмовые группы войск РФ с тяжелыми боями продвинулись в лесные массивы вблизи населенного пункта Малая Локня. Российскими войсками пресечена попытка переброски подкреплений противника из населенного пункта Журавка.

Купянское направление


В Купянске российские военные после интенсивной артиллерийской подготовки заняли позиции на сахарном комбинате. По украинской бронетехнике и складам горюче-мазочных материалов наносятся постоянные удары. Работа военных осложнена большим количеством дронов противника в воздухе.

Донецкое направление


По занятой российскими военными территории ДНР противник ведет обстрел из ствольной артиллерии и ударными БПЛА. В Центрально-Городском районе Горловки и в поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа есть пострадавшие из числа гражданского населения. Получены сведения о применении снарядов кассетного типа.

Красноармейское (покровское) направление


Официально подтверждено освобождение населенного пункта Степановка. Отмечается продвижение войск РФ на юг от линии Солнецевка-Вознесенка. В населенных пунктах Петровка, Пустынка и Пушкино ликвидированы операторы беспилотников.

Угледарское направление


Российские войска продолжают наступление к Великой Новоселке и Дзержинску. Боевые действия ведутся в Новодаровке и Ильинке. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Ленинское и Макаровка. Противник потерял более 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Харьковское направление


На Харьковском направлении были поражены формирования иностранных наемников, а также личный состав и техника 122-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Малые Проходы и Волчанск в Харьковской области. Потери Вооруженных сил Украины составили до 70 военнослужащих, а также четыре 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30. Кроме того, уничтожены два склада с боеприпасами. Продолжаются позиционные бои в районе Липцев и Волчанска.

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Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Зеленский допустил переговоры с Россией при поддержке третьих стран
16 ноября 2024, 17:41

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский допустил возможность начала мирных переговоров с Россией, при условии поддержки и усиления Украины со стороны третьих стран. Об этом он заявил в интервью «Украинскому радио». По его словам, без этих требований страна будет иметь проигрышный статус.
«При условии, что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной <...> Если мы говорим <...> в тех условиях, в которых мы сейчас: не усилены некоторыми элементами важными, то это уже на входе проигрышный статус этих переговоров для Украины», — сказал он.
Ранее бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что если будущий президент США Дональд Трамп вынудит Киев подписать невыгодный мир, то на Украине могут начаться массовые беспорядки. Он добавил, что Киев без денег может лишиться позиций целиком, из-за чего Зеленский, возможно, пойдет на диалог, а в республике может начаться хаос.

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#украина
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Кулеба назвал условия для беспорядков на Украине
Кулеба: Украину ждут беспорядки в случае подписания Киевом невыгодного мира
16 ноября 2024, 17:37

Фото: istockphoto/Vadven

Если будущий президент США Дональд Трамп вынудит Украину подписать невыгодный мир, то в республике могут начаться массовые беспорядки, пишет в своем материале для The Economist экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Он считает, что Владимир Зеленский не сразу уступит Трампу, если тот откажется помогать киевскому режиму. Кулеба добавил, что Киев без денег может лишиться позиций целиком, из-за чего Зеленский, возможно, пойдет на диалог, а в республике может начаться хаос.

Украинский дипломат заключил, что подобное положение дел может привести к тому, что Россия завоюет Украину.

Ранее нардеп Верховной рады Украины раскрыл судьбу Владимира Зеленского.

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«Не настало ли время?»: Захарова ответила Бербок на слова о ракетах для Киева
Захарова указала Бербок на проявления нацизма в ФРГ
16 ноября 2024, 17:16

Фото: istockphoto/Mordolff

Дипломат МИД РФ Мария Захарова задала министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок пять вопросов, указывающих на поддержку нацизма в сегодняшней Германии. Их Захарова опубликовала в Telegram-канале.
«Во-первых, не настало ли время отменить статус Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почётных граждан? Во-вторых, не настало ли время переименовать военные объекты Германии, названные в честь солдат и офицеров вермахта? В-третьих, не настало ли время перестать за счёт федерального и регионального бюджетов ФРГ содержать могилы нацистов? В-четвёртых, не настало ли время перестать поддерживать ветеранов СС на законодательном уровне в ФРГ? В-пятых, не настало ли время Германии выплачивать компенсации блокадникам Ленинграда всех национальностей?» — вопросила официальный представитель МИД РФ.
Так она ответила Бербок на ее слова о необходимости поставить Украине крылатые ракеты.

Кроме того, Захарова назвала Бербок «оголтелой ксенофобкой» и отметила, что по официальному заявлению Берлина, блокада Ленинграда якобы не являет собой акт геноцида, учитывая, что в блокадные годы погибло больше мирных людей, по оценкам специалистов, нежели в Гамбурге, Дрездене, Токио, Нагасаки и Хиросиме вместе.

Ранее Анналена Бербок заявила, что пришло время дать Киеву крылатые ракеты.

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#война
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«На незадачливого комика»: на Украине раскрыли судьбу Зеленского
Александр Дубинский: Зеленского сделают крайним и повесят на него обвал фронта
16 ноября 2024, 16:47

Фото: istockphoto/Silent_GOS

На Владимира Зеленского повесят обвал фронта и сделают крайним, заявил в Telegram-канале нардеп украинского парламента Александр Дубинский, обвиняемый в госизмене.
«Интересно, а Зеленский понимает, что его за все сделают крайним? "Всю вину свалят на незадачливого комика, а Украину снова поделят русские с американцами на глобальном уровне...» — говорится в публикации нардепа.

Дубинский резюмировал, что подносящие Зеленскому указы и справки будут в стороне, а вот глава киевского режима ответит за решения «ставки».

Полномочия Владимира Зеленского завершились 20 мая 2024 года, однако в республике действует военное положение, на фоне которого политик узурпировал власть.

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#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
#новости
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«Не дал, что обещал»: в Британии раскрыли, что получит Киев при Трампе
Аналитик Меркурис: будущая администрация Трампа пришла к консенсусу по Украине
16 ноября 2024, 16:28

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Члены будущей администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа пришли к консенсусу по Украине. Об этом в своем YouTube-блоге рассказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Общее мнение среди них было сформировано так: этот проект «Украина» поглотил огромное количество энергии и ресурсов Соединенных Штатов и не дал того, что обещал», — сказал эксперт.
Меркурис уверен, что будущие власти США не собираются вкладывать в Киев, как это делает действующая. Таким образом республиканцы не поддадутся на провокационные заявления по поводу того, что Украине нужна еще большая поддержка, добавил Меркурис.

«Они пришли к общему мнению о том, что настало время закрыть проект. <...> Это проект, который терпит неудачу», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, сколько украинцев потеряли бронь от мобилизации.

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#мир
#сша
#украина
#война
#сво
#конфликт
#дональд трамп
#киев
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