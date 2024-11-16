Зеленский заявил, что Украина не получила и половины из обещанных США денег

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Киевский режим не получил от Вашингтона и половины обещанных США свыше 170 миллиардов долларов поддержки. Об этом в беседе с «Украинским радио» заявил Владимир Зеленский.
«И демократы, и республиканцы проголосовали с начала войны в разное время за ту или иную помощь. А всего проголосовали где-то 170-175-177 миллиардов долларов США... Эти деньги еще нужно довезти. Если бы вы меня спросили, а сколько мы из этого получили..., я бы сказал только, что половину мы не получили», — сказал украинский политик.
Перед этим в Минобороны США подчеркивали, что с начала спецоперации на Украине Киеву выделили свыше 182 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, кого в США могут сделать спецпосланником новоизбранного хозяина Белого дома по Украине.
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