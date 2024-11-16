Стало известно, от кого зависит судьба конфликта на Украине

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Дальнейшее развитие конфликта на Украине зависит от президента России Владимира Путина и США в целом, а не от итогов американских выборов. Об этом заявил сербский режиссер Эмир Кустурица в беседе с РИА Новости. По его словам, победа Трампа все же более благоприятный исход по сравнению с победой Харрис.
«То, что дальше будет происходить на Украине, не зависит от выборов в Америке. Это вопрос Владимира Владимировича и американцев», — отметил он.Ранее итальянская газета Corriere della Sera писала, что состоявшийся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным приведет к тому, что в Кремль начнут звонить лидеры и других европейских стран. Отмечалось, что сам факт телефонного разговора по инициативе Германии стал «первым международным эффектом» избрания на пост президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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