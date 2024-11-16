Пашинян поговорил по телефону с Трампом

Никол Пашинян (Фото: kremlin.ru)
Премьер Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, сообщили в кабмине республики.
«Пашинян поздравил президента Трампа с победой на выборах и предоставил ему информацию о развитии за последние годы и о текущем состоянии отношений Армении и США», — прокомментировали в армянском правительстве.Отмечено, что политики обсудили региональную повестку дня и связанные с ней вопросы.
Ранее стало известно, что армянский премьер-министр попрощался с бородой, выложив видео в личный Telegram-канал.
«Привет, седая борода», — гласила подпись к посту.
Перед этим Пашинян высказался о коллективном подсознании народа.
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Никита Кротов