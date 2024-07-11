Москва предупредила Британию о последствиях разрешения Украине бить по РФ

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Москва сделала новому премьеру Британии Киру Стармеру о возможных последствиях разрешения Украине бить по России, пишет Daily Mail.
«Москва сделала предупреждение новому премьер-министру сэру Киру Стармеру, когда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пригрозил ответом, если Великобритания позволит Украине нанести удар по России британским оружием», — говорится в статье.
Кроме того, издание отмечает, что это заявление прозвучало сразу после слов Стармера о том, что Киев сам должен решать, как будет применять оружие, переданное Британией.
Напомним, Дмитрий Песков счёл безрассудными слова Кима Стармера об ударах ракетами Storm Shadow по территории России. «Мы будем внимательно следить за ситуацией и принимать соответствующие меры», — подчеркнул представитель Кремля 10 июля. В тот же день ранее Стармер заявил, что Великобритания будет и дальше позволять Украине наносить удары по территории России.
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Элина Позднякова