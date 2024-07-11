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Москва предупредила Британию о последствиях разрешения Украине бить по РФ

DM: РФ сделала резко предупредила премьера Британии Стармера по Украине
11 июля 2024, 11:44
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Москва сделала новому премьеру Британии Киру Стармеру о возможных последствиях разрешения Украине бить по России, пишет Daily Mail.
«Москва сделала предупреждение новому премьер-министру сэру Киру Стармеру, когда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пригрозил ответом, если Великобритания позволит Украине нанести удар по России британским оружием», — говорится в статье.

Кроме того, издание отмечает, что это заявление прозвучало сразу после слов Стармера о том, что Киев сам должен решать, как будет применять оружие, переданное Британией.



Напомним, Дмитрий Песков счёл безрассудными слова Кима Стармера об ударах ракетами Storm Shadow по территории России. «Мы будем внимательно следить за ситуацией и принимать соответствующие меры», — подчеркнул представитель Кремля 10 июля. В тот же день ранее Стармер заявил, что Великобритания будет и дальше позволять Украине наносить удары по территории России.

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Глава МИД Украины Кулеба: Киев получит новые самолеты F-16
11 июля 2024, 10:47

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получит новую партию истребителей F-16 от стран НАТО, передает «24 канал».
Дипломат сказал, что не может поделиться маршрутом, по которому истребители будут доставлены в страну. Однако очень скоро они появятся в небе над Украиной. Он отметил, что власти на постоянной основе работают над тем, чтобы получить больше военных самолетов, в том числе МиГ-29.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Много лет состоит на вооружении у армии США и стран НАТО, одобрен для реэкспорта на Украину.

Зеленский призвал Запад передать Украине более ста истребителей F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#истребители
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В Минобороны ФРГ прокомментировали готовящееся размещение американских РСМД
Минобороны ФРГ: Германия сама будет разрабатывать РСМД подобные американским
11 июля 2024, 10:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что США разместят дальнобойные ударные системы в Германии на ротационной основе и ожидают, что Берлин сам будет разрабатывать подобные системы вооружения. Об этом информирует радио Deutschlandrundfunk.
Писториус отметил, что размещение американских систем даст Берлину время на разработку собственных систем вооружения. Он также выразил уверенность в том, что Вашингтон выполнит данное обязательство даже в случае победы на будущих президентских выборах Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в 2026 году разместят в Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. Новое оружие будет с гораздо большей дальностью действия, чем то, которое есть в Европе в настоящее время.

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#сша
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#фрг
#нато
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NZZ: Зеленский требует у Байдена отмены запрета на применение оружия против РФ
11 июля 2024, 10:35

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой снять ограничения на использование западного оружия на территории Российской Федерации. Об этом сообщает издание Neue Zürcher Zeitung.
«Зеленский заявил, что он требует от Байдена снять все ограничения, чтобы иметь возможность атаковать военные объекты на территории России с помощью западного оружия. Он отметил, что страна ожидает этого шага, так как без возможности наносить «глубокие удары» по территории России Киев не сможет эффективно действовать», — поделились в издании.

Ранее Зеленский заявил, что Великобритания разрешила ВСУ атаковать военные объекты в России. В своей публикации в соцсетях Зеленский сообщил о разрешении нового министра Великобритании Кира Стармера использовать ракеты Storm Shadow для ударов по военным объектам в России.

Также сообщалось, что Киев планирует провести конференцию с участием России до выборов в США. Журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс рассказала о намерениях киевских властей организовать конференцию с участием России для поиска путей урегулирования конфликта.

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#киев
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Медведев призвал уничтожить Украину и НАТО
11 июля 2024, 10:25

Фото: сайт Кремля

Путь Киева в НАТО должен завершиться исчезновением Украины или альянса. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Мы должны сделать всё, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого», — заявил он.

Так зампред Совбеза РФ отреагировал на вашингтонскую Декларацию НАТО, в которой страны-участницы альянса обязуются поддерживать Украину.

Ранее сообщалось, что в совместную декларацию итогов саммита НАТО в Вашингтоне включили пункт о будущем Украины. Согласно коммюнике, она «находится на необратимом пути в альянс», но пригласить страну в него будут готовы, когда все союзники согласятся на это.

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что смена декораций в Штатах может повлиять на решимость Киева начать переговоры, приостановив военные действия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дмитрий медведев
#военные
#украина
#нато
#рф
#переговоры
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Галузин: Москва сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО
11 июля 2024, 10:00

Фото: сайт НАТО

В Министерстве иностранных дел России выразили сожаление в связи с участием Еревана в саммите НАТО, который проходит в Вашингтоне.
По словам Евгения Галузина, в сфере безопасности Армения остаётся членом ОДКБ и участвует во многих двусторонних соглашениях в военной и военно-технической областях. К сожалению, вместо того чтобы конструктивно обсудить общие опасения, Ереван выбрал другой путь.

«В Армении наблюдается тенденция к усилению взаимодействия с НАТО или отдельными членами альянса. Это проявляется в различных аспектах, таких как внедрение натовских стандартов, закупка вооружений, проведение совместных учений и участие в саммитах. Всё это вызывает глубокое сожаление», — заявил Евгений Галузин.

Он отметил, что такое сотрудничество с теми, кто стремится к «стратегическому поражению» России, может серьёзно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе и нанести ущерб безопасности Армении.

«Уверен, что знающие специалисты и политики в Армении осознают возможные последствия таких неосмотрительных шагов», — добавил он.

Евгений Галузин также отметил, что попытки «усидеть на двух стульях» в экономической сфере также могут быть нереалистичными. Он привёл в пример выступление заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука на форуме «Примаковские чтения» в Москве, где он говорил о евроустремлениях Еревана в контексте его обязательств в рамках ЕАЭС.

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#сша
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МИД: РФ в военном ключе ответит на размещение дальнобойных ракет США в ФРГ
11 июля 2024, 09:59

Фото: сайт Кремля

Решение США разместить дальнобойные ракеты в Германии нацелено на запугивание и нанесение ущерба безопасности России. Так считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.
«Мне трудно судить, на что рассчитывают НАТО, США и ФРГ, в данном случае, как две стороны договорённости и ее собирающиеся реализовывать. Думаю, что вряд ли они полагают возможным именно тот опыт повторить, ситуация кардинально поменялась», — ответил Рябков на вопрос о возможном повторении опыта времен «холодной войны», когда подобные действия США привели к началу переговоров о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам Рябкова, на сегодняшний день такие действия американской стороны в первую очередь направлены на нанесение ущерба безопасности России и не относятся к возможным переговорам по контролю над вооружениями.

Таким образом, замглавы МИД отметил, что размещение американских дальнобойных ракет в Германии является элементом запугивания.

10 июля стало известно, что Соединенные Штаты начнут размещать оружие дальнего радиуса действия в Германии в 2026 году, чтобы продемонстрировать европейским странам приверженность Вашингтона НАТО.

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#сша
#оружие
#договор
#мид
#посол
#фрг
#нато
#антонов
#переговоры
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В России назвали провокацией обращение к Белоусову живущей в США «племянницы»
Марков счел провокацией обращение к Белоусову якобы живущей в США родственницы
11 июля 2024, 09:27

Фото: сайт Кремля

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале назвал провокацией обращение к главе Минобороны России Андрею Белоусову от якобы живущей в США «племянницы».
Как считает политолог, женщина, которая вышла на Белоусова, не является его родственницей. Марков отметил, что министр с ней незнаком.

По мнению эксперта, ситуация с «племянницей» может быть провокацией от спецслужб, которая направлена на психологическое давление. Иных подробностей Марков не привел.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Запад делает всё для затягивания и эскалации вооружённого конфликта на Украине. По мнению министра, при участии советников и специалистов Североатлантического альянса готовятся диверсии для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям РФ.

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#сша
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#андрей белоусов
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Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран
11 июля 2024, 08:49

Фото: iStock/RomanBabakin

Китай призывает НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран. Об этом говорится в заявлении миссии КНР при ЕС.
В заявлении миссии уточняется, что Азиатско-Тихоокеанский регион – является территорией мирного развития, «а не ареной для геополитических игр». Китай призвал Североатлантический альянс «знать свое место» и придерживаться оборонительной политики блока, не нарушая при этом мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на предстоящем саммите в Вашингтоне договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю.

Стоит отметить, что в итоговой декларации прошедшего саммита НАТО говорится, что члены блока призывают КНР к диалогу по снижению стратегических рисков. Однако при этом, по мнению государств-членов блока, Пекин продолжает создавать системные вызовы для евроатлантической безопасности.

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#нато
#китай
#сша
#регион
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Выяснилось возможное «наказание» для Орбана за визит в Россию
Politico: Запад готовит «наказание» для Орбана после визита в Россию
11 июля 2024, 08:17

Фото: сайт Кремля

В руководстве Европейского союза могут «ответить» на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Об этом пишет Politico.
Издание ссылается на заявления нескольких послов Европейского союза, которые угрожали Венгрии «реальными последствиями», если венгерский политик продолжит следовать своему нынешнему курсу. В числе одной из мер может быть «бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом».

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом в четверг после завершения саммита НАТО 11 июля, в четверг.

Напомним, 5 июля текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездку в Россию венгерский политик назвал следующим этапом мирной миссии.

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