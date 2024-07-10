Песков: Слова Стармера об ударах Storm Shadow по России - безрассудны

Фото: Сайт Кремля
Дмитрий Песков счёл безрассудными слова Кима Стармера об ударах ракетами Storm Shadow по территории России.
По словам Пескова, в Кремле пока не ознакомились с заявлением британского премьера. Однако, если это действительно так, то это ещё один безответственный шаг, который может привести к эскалации напряжённости.
Storm Shadow — это управляемые ракеты класса «воздух — земля», разработанные совместно французской Matra и британской British Aerospace. Их французское название — Scalp. Ракеты предназначены для поражения неподвижных целей на расстоянии до 250 километров. Впервые Лондон передал их Киеву в мае 2023 года.
Украина уже неоднократно применяла эти ракеты. В частности, в мае средства противовоздушной обороны сбили четыре таких ракеты над Крымом.
Россия осуждает как военную, так и финансовую помощь, предоставляемую Киеву.
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«Мы будем внимательно следить за ситуацией и принимать соответствующие меры», — подчеркнул представитель Кремля.
Storm Shadow — это управляемые ракеты класса «воздух — земля», разработанные совместно французской Matra и британской British Aerospace. Их французское название — Scalp. Ракеты предназначены для поражения неподвижных целей на расстоянии до 250 километров. Впервые Лондон передал их Киеву в мае 2023 года.
Украина уже неоднократно применяла эти ракеты. В частности, в мае средства противовоздушной обороны сбили четыре таких ракеты над Крымом.
Россия осуждает как военную, так и финансовую помощь, предоставляемую Киеву.
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Мира Полтева