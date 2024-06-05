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Россия не собирается бить по странам НАТО, но может передумать

Картаполов: Россия не собирается бить по странам НАТО, но всё может измениться
05 июня 2024, 17:09
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Россия отслеживает поставки странами Запада вооружения Украине, и эти действия не останутся без ответа, который станет неожиданным и чувствительным. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова передаёт «Дума.ТВ».
Он напомнил, что более 10 стран разрешили Киеву наносить удары своим оружием по территории России.

«Мы должны постоянно отслеживать любые виды оружия, которые на Украине есть, и то оружие, которое они собираются применять. Безусловно, мы пока не будем наносить удары по странам НАТО, которые принимают подобные решения, но они должны помнить, что все может и поменяться», — заявил Картаполов.



Он подчеркнул, что Россия не оставит без ответа агрессивные действия стран Запада. Однако Картаполов уточнил, что Москва не станет анонсировать свои ответные действия. Они должны стать неожиданными и очень чувствительными, отметил депутат.

Картаполов при этом добавил, что российские системы ПВО готовы к применению Украиной «ATACMS», ракет воздушного базирования типа «Storm Shadow» и «SCALP EG».

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Лаврова наградили орденом Жеребца
Лаврова наградили орденом Жеребца в ходе визита в Буркина-Фасо
05 июня 2024, 18:21

Фото: сайт Кремля

Главу МИД России Сергея Лаврова наградили высшей государственной наградой Буркина-Фасо. Об этом российское внешнеполитическое ведомство написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что во время встречи с президентом африканской страны Ибрагимом Траоре Лаврову была вручена высшая государственная награда орден Жеребца.

Напомним, что накануне Лавров впервые прибыл в столицу африканского государства Буркина-Фасо Уагадугу. Эта страна стала третьей в африканском турне главы МИД РФ.

В ходе пресс-конференции Лавров выразил благодарность президенту Буркина-Фасо за его позицию по украинскому конфликту. Также глава ведомства пообещал, что Россия увеличит число военных инструкторов в Буркина-Фасо.

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#африка
#мид рф
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Скандирование «Россия!» сопровождало автомобиль Лаврова после его прилёта в Чад
05 июня 2024, 18:14

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Республику Чад. Местные жители тепло приветствовали главу российского внешнеполитического ведомства, громко скандируя «Россия! Россия!», когда автомобиль, в котором он ехал, проезжал по улицам Нджамены.
Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующие видеокадры она выложила в своём телеграм-канале. Российский дипломат с юмором отметила, что приём, оказанный Лаврову, был тёплым во всех отношениях: температура воздуха на улицах Нджамены достигала 42 градусов в тени.

Глава российского МИД посетил Чад в рамках своей поездки по странам Африки. Его турне началось с визита 3 июня в столицу Гвинеи Конакри. После этого Лавров посетил также Республику Конго и Буркина-Фасо. Нынешняя поездка министра на африканский континент стала уже шестой за последние два года.






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СБУ национализирует имущество, якобы принадлежащее главе Запорожской области Балицкому
СБУ объявила о национализации имущества, якобы принадлежащего Балицкому
05 июня 2024, 17:59

Фото: сайт Кремля

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации имущества, якобы принадлежащего губернатору Запорожской области Евгению Балицкому и его семье. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Высшим антикоррупционным судом был удовлетворён иск Минюста о взыскании в доход Украины активов Балицкого.

Кроме того, будет национализировано имущество, которым губернатор якобы владеет через членов своей семьи – жены, отца и сына. В числе изъятых активов также числится компания в Киеве, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолётов.

В ведомстве также заявили, что большая часть имущества, которое попадёт под национализацию, находится на территории Запорожской области, которая является частью России.

Напомним, что летом 2023 года суд заочно приговорил Балицкого к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В отношении него было возбуждено два уголовных дела: об участии в организации и проведении незаконных референдумов на «временно оккупированной территории» и умышленных действиях, совершённых с целью незаконного изменения границ территории или госграницы Украины.

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#евгений балицкий
#запорожская область
#сбу
#имущество
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«Слишком много знает»: в Госдуме высказались о ликвидации Зеленского
Депутат ГД Вассерман: Зеленского могут ликвидировать после победы Трампа
05 июня 2024, 17:42

Президент Украины Владимир Зеленский может быть ликвидирован при определённых обстоятельствах. Об этом депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил в беседе с «Московским комсомольцем».
По его словам, вопрос физического устранения Зеленского связан с итогами президентских выборов в США. Так, в случае победы Дональда Трампа, главе Украины стоит начать беспокоиться.

Также Вассерман подчеркнул, что нынешнему президенту Джо Байдену выгоднее ликвидировать Зеленского уже сейчас, до прихода к власти Трампа, поскольку украинский лидер «слишком много знает».

Депутат подчеркнул, что тщательно изучил деятельность Байдена и его сына на Украине. Зеленскому не дадут спокойно жить ни в Соединённых Штатах, ни в Европе, поскольку он носитель компромата, а значит и источник повышенной опасности, заключил Вассерман.

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#владимир зеленский
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#госдума
#анатолий вассерман
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Казахстан не поддерживает санкции США и ЕС, но соблюдает их ради собственной выгоды
Казахстан не поддерживает санкции США и ЕС, однако вынужден соблюдать их
05 июня 2024, 17:38

Фото: iStock/Rainer Puster

Власти Казахстана не поддерживают антироссийские санкции США и Евросоюза, однако вынуждены соблюдать их. Об этом рассказал заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин в рамках брифинга.
«Нас на самом деле это очень сильно задевает. Многие логистические и торговые цепочки разорваны из-за этого. Мы не являемся участником коалиции, не поддерживаем эту санкционную политику односторонне, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения», — заявил Жумангарин.

Он пояснил, что Казахстан не выстоит перед санкционным давлением ввиду небольшой экономики. При этом Жумангарин отметил, что Казахстан находится на связи с США и ЕС по вопросам санкций. По его словам, страну предупреждают о тех или иных мерах, которые могут быть приняты в отношении казахских компаний, тогда страна принимает превентивные меры.

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#сша
#казахстан
#китай
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#ес
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Temps: В Швейцарии сочли приглашение России на саммит по Украине бесполезным
05 июня 2024, 16:38

Фото: istockphoto/william87

Швейцарские дипломаты сочли, что приглашать Россию на мирную конференцию по Украине бесполезно. Киев же изначально был против этого.
Об этом сообщила швейцарская газета Temps. В публикации указано, что Россия ещё в январе заявила о своём неприятии предстоящего саммита, утверждая, что «Швейцария утратила свою нейтральность». Отмечается, что Берн был готов включить Москву в состав участников конференции, хотя Киев был в любом случае не готов к этому.

Приглашение России к участию во встрече, намеченной на 15-16 июня, стало предметом длительных обсуждений. В конце концов Федеральный совет решил не направлять приглашение Владимиру Путину. Дипломаты решили, что это не принесёт никакой пользы, указано в публикации.

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#саммит
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Германия готовится к войне
Писториус: ФРГ к 2029 году надо подготовиться к возможной войне
05 июня 2024, 16:31

Фото: iStock/photosvit

Германии необходимо подготовиться к войне к 2029 году. Такое заявление сделал министр обороны страны Борис Писториус. Его слова приводит издание Focus.
«Мы должны быть к 2029 году способны воевать. Три темы при этом имеют центральное значение — кадры, техника и финансы», — заяви Писториус.

По его словам, в стране необходимо вернуть воинскую повинность. В этом случае, по его мнению, удастся повысить боеспособность армии ФРГ.

Министр обороны Германии отметил, что Россия уже перешла на военную экономику и активно вооружается. Писториус также выступил за продолжение оказания военной помощи Украине, подчеркнув, что российская победа обойдётся Германии дороже, чем нынешняя поддержка Украины.

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#ракеты
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Лавров: В планах России дополнительная поставка военной продукции в Буркина-Фасо
05 июня 2024, 16:27

Фото: сайт Кремля

Россия дополнительно поставит в Буркина-Фасо продукцию военного назначения для укрепления обороноспособности страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре глава российского МИД отметил, что страны продолжат развивать военное и военно-техническое сотрудничество. Будут осуществляться дополнительные военные поставки для повышения обороноспособности африканского государства и создания возможности подавления остатков террористических группировок.

Сергей Лавров также добавил, что в Буркина-Фасо будет расти число российских военных инструкторов. Также глава российского внешнеполитического ведомства указал, что параллельно продолжается обучение военных и правоохранителей из африканской страны в России. Министр подчеркнул, что этот вид партнёрства между двумя странами активно развивается.

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#сергей лавров
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Политолог Мезюхо обвинил США в желании зарабатывать на российских активах
05 июня 2024, 16:15

Фото: iStock/donfiore

Политолог Иван Мезюхо заявил, что США намерены преступным образом зарабатывать за счёт активов России.
«С одной стороны, они отнимают деньги у России самым преступным способом, а с другой стороны — выдают эти деньги своей марионетке в качестве кредита, а не просто так, в качестве помощи. То есть речь идёт о том, что США намерены зарабатывать на российских активах», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.

При этом в самих Штатах обстановка накалена до предела из-за политических решений руководства страны. Об этом заявил политолог Юрий Светов.

«Раскол между сторонниками демократов и республиканцев достиг небывалого накала. Кандидата от республиканцев Трампа готовы посадить в тюрьму, чем глубоко недовольны члены его партии. Они утверждают, что это политический процесс. С другой стороны, начался суд над сыном президента США Джо Байдена, и демократы тоже не в восторге от этого», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Ранее сообщалось, что по результатам интервью с более чем 45 осведомленными политическими деятелями, статус и уровень вовлеченности американского президента Джо Байдена за закрытыми дверями меняется и показывает признаки ухудшения.

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