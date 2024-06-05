Россия не собирается бить по странам НАТО, но может передумать

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Россия отслеживает поставки странами Запада вооружения Украине, и эти действия не останутся без ответа, который станет неожиданным и чувствительным. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова передаёт «Дума.ТВ».
Он напомнил, что более 10 стран разрешили Киеву наносить удары своим оружием по территории России.
Он подчеркнул, что Россия не оставит без ответа агрессивные действия стран Запада. Однако Картаполов уточнил, что Москва не станет анонсировать свои ответные действия. Они должны стать неожиданными и очень чувствительными, отметил депутат.
Картаполов при этом добавил, что российские системы ПВО готовы к применению Украиной «ATACMS», ракет воздушного базирования типа «Storm Shadow» и «SCALP EG».
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«Мы должны постоянно отслеживать любые виды оружия, которые на Украине есть, и то оружие, которое они собираются применять. Безусловно, мы пока не будем наносить удары по странам НАТО, которые принимают подобные решения, но они должны помнить, что все может и поменяться», — заявил Картаполов.
Он подчеркнул, что Россия не оставит без ответа агрессивные действия стран Запада. Однако Картаполов уточнил, что Москва не станет анонсировать свои ответные действия. Они должны стать неожиданными и очень чувствительными, отметил депутат.
Картаполов при этом добавил, что российские системы ПВО готовы к применению Украиной «ATACMS», ракет воздушного базирования типа «Storm Shadow» и «SCALP EG».
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Элина Позднякова