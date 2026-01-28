«Идите к черту, ребята»: Трамп отмахивается от НАТО, Рютте в панике

28 января 2026, 23:19

Санчес: Рютте и члены НАТО в панике из-за того, что Трамп от них отмахивается

Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек НАТО Марк Рютте и страны-члены альянса паникуют и пытаются определить тактику поведения, в то время как президент США Дональд Трамп от них отмахивается. Так считает ведущий RT Рик Санчес.





Напомним, издание Politico написало, что стремление Рютте сохранить поддержку Трампа вызывает разногласия с лидерами стран Европы и раскол в альянсе. При этом генсек НАТО уверен, что только поддержка американского лидера позволит сохранить единство организации. Тем временем европейцы считают, что такая стратегия только подрывает основы блока.





«Трамп, по сути, говорит: "Да вы мне, ребята, не нужны больше. Если готовы мне заплатить достаточно — что ж, хорошо, я вам помогу, а в противном случае идите к чёрту"», — приводит RT слова Санчеса.