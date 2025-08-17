Директора киберслужбы правительства Израиля обвиняют в педофилии
Директор киберслужбы правительства Израиля Артем Том задержан в США по обвинению в попытке совращения несовершеннолетнего с использованием компьютера, сообщает The Guardian.
38-летнему Артему Тому предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления по статье о растлении несовершеннолетнего с помощью интернета для совершения полового акта. Операция полиции Лас-Вегаса по задержанию высокопоставленного чиновника длилась две недели в рамках расследования сети педофилов.
После предъявления обвинений мужчину освободили из-под стражи и депортировали в Израиль. В полицейском досье, согласно данным Mediaite, указано полное имя арестованного — Том Артем Александрович. За данное преступление законы штата Невада предусматривают наказание от 1 до 10 лет лишения свободы.
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опроверг факт ареста сотрудника киберуправления, отказавшись от дальнейших комментариев.
