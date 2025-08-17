В столице Йемена прогремели взрывы

17 августа 2025, 08:08

Reuters: по меньшей мере два взрыва прогремели в столице Йемена

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Взрывы прогремели в столице Йемена — городе Сана — рядом с электростанцией. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на местных жителей.





По данным агентства, по меньше мере два взрыва раздались вблизи объектов критической инфраструктуры. Их причины остаются неизвестными.

«В столице Йемена Сане недалеко от электростанции прозвучало не менее двух взрывов», – говорится в сообщении.