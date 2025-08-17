В столице Йемена прогремели взрывы
Reuters: по меньшей мере два взрыва прогремели в столице Йемена
Взрывы прогремели в столице Йемена — городе Сана — рядом с электростанцией. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на местных жителей.
По данным агентства, по меньше мере два взрыва раздались вблизи объектов критической инфраструктуры. Их причины остаются неизвестными.
«В столице Йемена Сане недалеко от электростанции прозвучало не менее двух взрывов», – говорится в сообщении.Информация о возможных пострадавших и разрушениях также не приводится. Власти пока никак не комментировали этот инцидент.
Ранее хуситы заявили об атаке шестью дронами четырех стратегических объектов Израиля.