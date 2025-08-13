Хуситы заявили об атаке шестью дронами четырех стратегических объектов Израиля

13 августа 2025, 00:39

Фото: Минобороны РФ

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об успешной атаке шестью ударными беспилотниками четырех стратегических объектов Израиля в районах Хайфы, Негева, Эйлата и Беэр-Шевы.