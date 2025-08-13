Хуситы заявили об атаке шестью дронами четырех стратегических объектов Израиля
Движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об успешной атаке шестью ударными беспилотниками четырех стратегических объектов Израиля в районах Хайфы, Негева, Эйлата и Беэр-Шевы.
Информация об ударе содержится в официальном заявлении движения, распространенном 12 августа. В нем утверждается, что все намеченные цели на «оккупированной палестинской территории» были поражены успешно.
Атака направлена против объектов в Хайфе (крупный порт и промышленный центр на севере), Негеве (пустынный регион на юге, где расположены военные базы), Эйлате (курортный город и порт на Красном море) и Беэр-Шеве (крупнейший город на юге страны, важный логистический и военный узел). Хуситы регулярно заявляют об ударах по Израилю в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.
Движение «Ансар Аллах», контролирующее часть Йемена, использует дроны и ракеты для атак по целям в Израиле и судам в Красном море, связанным с Израилем, с начала конфликта в Газе. Израильская сторона пока не прокомментировала заявление хуситов о последней атаке.
Читайте также: