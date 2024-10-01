Йеменские хуситы ударили по британскому нефтяному танкеру в Красном море

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Йеменские хуситы мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары по двум кораблям в Красном море и Индийском океане. Среди них британский нефтяной танкер Cordelia Moon в Красном море. Об этом сообщил 1 октября военный представитель движения Яхья Сариа.
«Йеменские военно-морские силы провели три военных операции в Красном, Аравийском морях и Индийском океане. Британский нефтяной танкер Cordelia Moon был атакован в Красном море восемью баллистическими и крылатыми ракетами, беспилотником и беспилотными катерами», — транслирует заявление Сариа местный телеканал Al Masirah.
Под второй удар попало мальтийское судно с контейнерами Marathopolis, которое, по заявлению хуситов, нарушило запрет на вход в порт оккупированной Палестины.
Ранее, 27 сентября, хуситы атаковали три эсминца США в Красном море. Тогда мятежники сообщили, что выпустили 23 ракеты по боевым кораблям, который направлялись на помощь Израилю. Кроме этого 28 сентября Йемен нанес удар по аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве, где должен был приземлиться борт премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.
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Лия Мурадьян