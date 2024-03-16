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Юрия Игната освободили от должности советника командования ВВС Украины. Об этом в своём Telegram-канале написал командующий воздушными силами Украины Николай Олещук.
Он подчеркнул, что Игнат остаётся в составе ВВС, однако отныне будет работать по другому направлению. При этом командующий не уточнил, о каком именно направлении идёт речь.
Напомним, что Игнат возглавлял пресс-службу командования ВВС Украины с 2018 года.
Ранее, 8 марта, украинское издание «Страна.ua» заявило, что президент Владимир Зеленский намерен уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Отмечалось, что у главы государства было много вопросов к министру, в частности, имеются претензии по кандидатурам послов, которых предоставляет ведомство.
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Напомним, что Игнат возглавлял пресс-службу командования ВВС Украины с 2018 года.
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Анастасия Чинкова