Прдставитель МИД Украины ушёл в отставку на фоне слухов об увольнении Кулебы

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Официальный председатель министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко ушёл в отставку. Об этом он написал в своих соцсетях.
Представитель внешнеполитического ведомства не раскрыл причины своего решения. Однако его отставка произошла на фоне сообщений о возможном увольнении президентом Украины Владимиром Зеленским главы МИД Дмитрия Кулебы.
Николенко отметил, что быть официальным представителем МИД Украины было для него большой честью и ответственностью.
Также он уточнил, что его будущее место работы также связано в какой-то степени с дипломатической службой.
Ранее стало известно, что Зеленский намерен уволить главу МИД Кулебу, поскольку в офисе президента есть много претензий к министру.
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Николенко отметил, что быть официальным представителем МИД Украины было для него большой честью и ответственностью.
Ранее стало известно, что Зеленский намерен уволить главу МИД Кулебу, поскольку в офисе президента есть много претензий к министру.
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Анастасия Чинкова