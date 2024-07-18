Mash: Игоря Стрелкова этапировали в колонию для бывших силовиков под Кировом

Фото: «Радио 1»
Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), осужденного к 4 годам лишения свободы за экстремизм, этапировали в колонию. Об этом сообщила его жена Мирослава Регинская в своем тг-канале. По данным Mash, Стрелкова отправили в ИК-5 в Кировской области, предназначенную для бывших сотрудников силовых структур.
«По информации, полученной от адвоката, сегодня утром Игоря Стрелкова этапировали в колонию», - написала жена бывшего министра обороны ДНР.Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в телеграм. Свою вину он не признал. Задержали бывшего министра обороны ДНР 21 июля 2023 года, в тот же день он был помещён под стражу. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.
Читайте также:
Суд признал законным приговор экс-главе Минобороны ДНР Стрелкову
«Служу отечеству»: Стрелков отреагировал на приговор суда
Экс-министр обороны ДНР Стрелков не признал вину в суде
Данил Пономарев