Игра Трампа в гольф обошлась американцам в 18,2 миллиона долларов

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Затраты на поездки американского президента Дональда Трампа для игры в гольф на его собственных полях во Флориде составили 18,2 миллиона долларов. Об этом пишет Huff Post.
«Стоимость гольф-выходных Трампа для налогоплательщиков достигла 18,2 миллиона долларов», — говорится в сообщении.
Как оказалось, все затраты на поездки президента оплачивались за счет бюджетных средств. Портал посчитал, что в течение первого срока на посту главы государства Трамп таким образом израсходовал порядка 151,5 миллиона долларов.
Для перемещений президента используются значительные государственные ресурсы. В их число входит самолет Air Force One, транспортировка автомобилей кортежа на военно-транспортных самолетах, а еще использование полицейских катеров и судн береговой охраны.
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