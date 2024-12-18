Владимир Зеленский
Отказ Владимира Зеленского вызволять пленных солдат показал его истинное лицо, подчеркнув необходимость свержения лидера киевского режима или уничтожения российскими войсками. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин и призвал украинцев критически оценить отказ Зеленского от обмена пленными с Россией.
«Зеленский в очередной раз показал свое истинное лицо циничным отношением к военнопленным, которые по той или иной причине оказались на фронте. Бойцы на фронте должны в конечном итоге задуматься над тем, что они являются заложниками ситуации Зеленского. Их кидают на убой, не задумываясь над тем, что дальше с ними будет», — пояснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.Швыткин обратил внимание, что российская сторона готова сделать все для обмена и предоставления пленных, а в то время Зеленский демонстрирует себя как циничного человека, которому чужда человеческая мораль.
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