Сырский оценил ситуацию для ВСУ на фронте

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Самая сложная ситуация для ВСУ — на покровском и кураховском направлениях, заявил у себя в Telegram-канале главком украинских войск Александр Сырский. Он подчеркнул усиленное давление со стороны бойцов ВС РФ на времевском, торецком и краматорском направлениях.
Сырский считает, что украинские военнослужащие должны в ускоренном режиме возводить фортификации в ряде регионов. Речь, по его словам, о семи областях.
Перед этим пророссийские подпольщики сообщили о нанесении удара по расположению украинских боевиков под Харьковом. Уточнялось, что противника видели в одной из заброшенных больниц с надежными подвалами и помещениями.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Перед этим пророссийские подпольщики сообщили о нанесении удара по расположению украинских боевиков под Харьковом. Уточнялось, что противника видели в одной из заброшенных больниц с надежными подвалами и помещениями.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов