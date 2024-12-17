Стало известно о новом координаторе военной помощи Запада Киеву вместо США

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Североатлантический альянс координирует помощь Запада Украине, что говорит о более непосредственном участии НАТО в кризисе, пишет Reuters, не называя источник.
«НАТО взяла на себя от США координацию западной помощи Украине, как планировалось ранее... Этот шаг, случившийся после задержки в несколько месяцев, предоставляет НАТО более непосредственную роль в конфликте», — сказано в материале.Перед этим сообщалось, что главы 27 стран Евросоюза обсудят возможную поддержку Киева в случае отказа со стороны Соединенных Штатов. Встреча запланирована на четверг, 19 декабря.
Страны коллективного Запада стали помогать Украине на фоне российской спецоперации в Донбассе.
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Никита Кротов