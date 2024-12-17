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Стало известно о новом координаторе военной помощи Запада Киеву вместо США

Reuters: НАТО координирует помощь Киеву вместо США
Фото: istockphoto/Artfully79

Фото: istockphoto/Artfully79

Североатлантический альянс координирует помощь Запада Украине, что говорит о более непосредственном участии НАТО в кризисе, пишет Reuters, не называя источник.
«НАТО взяла на себя от США координацию западной помощи Украине, как планировалось ранее... Этот шаг, случившийся после задержки в несколько месяцев, предоставляет НАТО более непосредственную роль в конфликте», — сказано в материале.
Перед этим сообщалось, что главы 27 стран Евросоюза обсудят возможную поддержку Киева в случае отказа со стороны Соединенных Штатов. Встреча запланирована на четверг, 19 декабря.



Страны коллективного Запада стали помогать Украине на фоне российской спецоперации в Донбассе.

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В США заявили о непричастности к убийству генерала Кириллова в Москве
Американский чиновник-аноним заявил о непричастности США к убийству Кириллова
17 декабря 2024, 21:56

Игорь Кириллов (Фото: Минобороны РФ)

США непричастны к убийству российского генерала Игоря Кириллова, передает агентство AFP, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника-анонима.
«США не знали об операции заранее, мы не поддерживаем и не помогаем таким видам деятельности», — сказано в материале.
Игорь Кириллов погиб вместе со своим помощником на Рязанском проспекте в Москве. По информации следователей, сработало взрывное устройство, заложенное в электросамокат. Ведется расследование. Произошедшее квалифицировали как теракт. Ряд российских депутатов считает, что таким образом Россию хотят запугать.

Игорь Кириллов с 2021 года возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты. В своих докладах офицер приводил доказательства того, что боевики ВСУ пользуются химоружием в зоне спецоперации.

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Сырский оценил ситуацию для ВСУ на фронте
Сырский: на покровском и кураховском направлениях сложная обстановка для ВСУ
17 декабря 2024, 21:39

Фото: istockphoto/reflection_art

Самая сложная ситуация для ВСУ — на покровском и кураховском направлениях, заявил у себя в Telegram-канале главком украинских войск Александр Сырский. Он подчеркнул усиленное давление со стороны бойцов ВС РФ на времевском, торецком и краматорском направлениях.
Сырский считает, что украинские военнослужащие должны в ускоренном режиме возводить фортификации в ряде регионов. Речь, по его словам, о семи областях.

Перед этим пророссийские подпольщики сообщили о нанесении удара по расположению украинских боевиков под Харьковом. Уточнялось, что противника видели в одной из заброшенных больниц с надежными подвалами и помещениями.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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На Украине сделали страшное заявление о ядерной войне
«Страна»: лидер ультраправой организации Украины посчитал ядерную войну выгодной
17 декабря 2024, 21:03

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Ядерная война выгодна для Украины, пишет Страна.ua, цитируя лидера запрещенной в России террористической организации C 14* Евгения Карася**, внесенного Росфинфомиторингом в перечень экстремистов и террористов.
«Ядерная война — это хорошо, она нам выгодна. После ядерного удара уже ничего хуже не произойдет», — сказано в материале.
Отмечается, что при таком сценарии российская сторона потеряет Китай и Индию в качестве союзников, а Европа и Вашингтон усилят поддержку Киева.

В статье резюмируется, что президент России Владимир Путин не предпримет подобных шагов, поскольку они якобы принесут выгоду Украине.

Перед этим сообщалось, что в Госдуме оценили обсуждение применения ядерных вооружений в США.

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*Запрещенная в России террористическая организация

**Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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#нацизм
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Дело участника «Короля и Шута» Балунова о дискредитации ВС РФ рассмотрит суд
17 декабря 2024, 20:20

Фото: istockphoto/dlccar

Административное дело о дискредитации ВС РФ в отношении сооснователя группы «Король и Шут» Александра Балунова рассмотрит суд в Петербурге. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу объединенной городской судебной пресс-службы Дарью Лебедеву.
«Материалы административного дела в отношении Балунова поступили в Красногвардейский районный суд Петербурга. Дата заседания еще не назначена», — сказала она.
Лебедева добавила, что речь идет о публикациях Балунова в Telegram-канале в период с июля по октябрь этого года.

Перед этим сообщалось, по какому делу, связанному с СВО, будут судить жительницу Подмосковья. Читайте подробности в материале на сайте «Радио 1».

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На Западе посмеялись над реакцией Зеленского на предложение Орбана
Меркурис: Зеленский в ярости из-за идей России, США и Венгрии о переговорах
17 декабря 2024, 20:06

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Поиск дипломатии в конфликте на Украине вызвал ярость у Владимира Зеленского, заявил YouTube-каналу Duran аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Разные страны должны работать вместе, готовить совместный подход к поиску решения (по украинскому конфликту. — Прим. ред.). Очевидно, эти страны — Россия, США и Венгрия. Мы можем наблюдать, что дипломатия наконец-то зарождается. И посмотрите на реакцию Зеленского — он в ярости», — прокомментировал эксперт.
Перед этим Владимир Зеленский заявил, что не допустит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана до посредничества в переговорах по украинскому конфликту.

Страны Запада и Европы всячески помогают Зеленскому, однако Венгрия блокирует инициативы, связанные с поддержкой киевского режима.

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Зеленский попытался унизить Орбана
Зеленский завил, что не позволит Орбану быть посредником в переговорах
17 декабря 2024, 19:11

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский заявил, что не позволит венгерскому премьеру Виктору Орбану быть посредником в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Слова главы киевского режима опубликовал телеканал «Мы — Украина».
«Нам не нужны те страны, которые хотят сегодня, как Венгрия, например, как премьер Орбан... Не получится. Я его не пущу, и таких, как он», — сказал Зеленский.
Перед этим сообщалось, что Венгрия заблокировала многомиллиардную поддержку Украине из так называемого «Фонда мира».

На фоне спецоперации в Донбассе страны Запада и Евросоюза (ЕС) стали помогать Киеву всевозможными средствами, однако в ЕС есть государства, имеющие свою точку зрения на происходящее.

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В США рассказали, как идеи Трампа по переговорам отразятся на Киеве
Бывший посол США Хербст: идеи Трампа по переговорам станут трудными для Украины
17 декабря 2024, 18:30

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Инициативы новоизбранного американского президента Дональда Трампа по украинскому конфликту будут серьезным ударом для киевского режима, считает бывший посол США на Украине Джон Хербст, беседуя с YouTube-каналом «Радио НВ».
«Он (Трамп. — Прим. ред.) хочет так называемый компромисс за территорию и тоже хочет молчания о возможности вступления Украины в НАТО на 20 лет. Это больно, это трудно для Украины», — произнес Хербст.
По утверждению дипломата в отставке, американская сторона осознает, что победа РФ на Украине станет поражением для Вашингтона.

Перед этим эксперт Фрэнсис Фукуяма рассказал, каким образом Трамп попытается решить конфликт на Украине, чем будет манипулировать Киев и почему это не понравится Европе.

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Подпольщики сообщают об ударе по расположению ВСУ в Купянске, слышны взрывы
17 декабря 2024, 18:13

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Удар по закрытой больнице, где видели украинских боевиков, произошел в Купянске под Харьковом, сообщил РИА Новости пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
«В Купянске прилетело в районе закрытой Центральной городской больницы. <...> На территории были замечены боевики. <...> После детонации туда начали съезжаться скорые и прибывать военные», — прокомментировал координатор сопротивления.
Он уточнил, что бандеровцы разграбили больницу в 2022 году, однако в ней целы подвалы и помещения.

Перед этим Лебедев сообщал об уничтожении украинских дроноводов. По его словам, ликвидированы две группы противника в Запорожской области.

Спецоперация на Украине длится с конца февраля 2022 года.

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Военкор Коц высказался о гибели генерала Кириллова
Военкор Коц: агентура Украины следит за людьми в российском тылу
17 декабря 2024, 17:42

Фото: РИА Новости

Украинские агенты занимаются подрывной деятельностью в российском тылу, считает военкор KP.RU Александр Коц, комментируя убийство генерала Игоря Кириллова.
«Совершенно очевидно, что у нас в тылу действует агентура противника, которая ведет слежку за разными людьми через набранных по объявлению одноразовых «пинкертонов», — высказался Коц в Telegram-канале.
Он добавил, что и сам был под таким наблюдением: так называемый «детектив» следил за домом журналиста, думая, что речь идет о супружеской измене.

Коц резюмировал что сейчас линия фронта в украинском конфликте пролегает в том числе и через глубокий тыл РФ, призвав «превратить в минное поле» тыл Украины, чтобы там «ходили и оглядывались».

Генерал Игорь Кириллов погиб 17 декабря на Рязанском проспекте столицы в результате взрыва электросамоката. Идет расследование.

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