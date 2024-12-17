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Ядерная война выгодна для Украины, пишет Страна.ua, цитируя лидера запрещенной в России террористической организации C 14* Евгения Карася**, внесенного Росфинфомиторингом в перечень экстремистов и террористов.
«Ядерная война — это хорошо, она нам выгодна. После ядерного удара уже ничего хуже не произойдет», — сказано в материале.Отмечается, что при таком сценарии российская сторона потеряет Китай и Индию в качестве союзников, а Европа и Вашингтон усилят поддержку Киева.
В статье резюмируется, что президент России Владимир Путин не предпримет подобных шагов, поскольку они якобы принесут выгоду Украине.
Перед этим сообщалось, что в Госдуме оценили обсуждение применения ядерных вооружений в США.
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*Запрещенная в России террористическая организация
**Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов