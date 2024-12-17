На Украине сделали страшное заявление о ядерной войне

Административное дело о дискредитации ВС РФ в отношении сооснователя группы «Король и Шут» Александра Балунова рассмотрит суд в Петербурге. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу объединенной городской судебной пресс-службы Дарью Лебедеву.