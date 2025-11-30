30 ноября 2025, 19:33

Симоньян: симптомы происходящего с ЕС напоминают бешенство

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1» сравнила текущее состояние Европы с болезнью бешенство.





Симоньян заявила, что история показывает, на чём основывалось могущество современных европейских стран. Она привела в пример Великобританию, которая достигла величия через пиратство и истребление населения других стран.

«То, что происходит с Европой сейчас, её кондрючит так, будто она заболела бешенством. Бешенство — это единственная в современном мире болезнь, которая имеет 100% летальный исход. Симптомы происходящего с Европой, они очень напоминают [эту болезнь]», — отметила журналистка.