«Их кондрючит, будто заболели бешенством». Симоньян рассказала о состоянии Европы
Симоньян: симптомы происходящего с ЕС напоминают бешенство
Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1» сравнила текущее состояние Европы с болезнью бешенство.
Симоньян заявила, что история показывает, на чём основывалось могущество современных европейских стран. Она привела в пример Великобританию, которая достигла величия через пиратство и истребление населения других стран.
«То, что происходит с Европой сейчас, её кондрючит так, будто она заболела бешенством. Бешенство — это единственная в современном мире болезнь, которая имеет 100% летальный исход. Симптомы происходящего с Европой, они очень напоминают [эту болезнь]», — отметила журналистка.Симоньян назвала причину действий западных стран в отношении России. По её мнению, эта причина заключается в зависти. Она пояснила, что происходящее с Западом — это зависть бывших империй к России, которая не распалась.